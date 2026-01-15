Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в зоне действий "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 15.01.2026 (обновлено: 12:24 15.01.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в зоне действий "Центра"
Новости
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение на переднем крае, уничтожила за сутки более 400 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Завидо-Кудашево Донецкой народной республики, Новопавловка, Просяная, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Французские военные во время британо-французских учений - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Европейские силы на Украине никого не напугают, считают в ВСУ
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
 
 
