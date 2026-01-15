https://ria.ru/20260115/tsentr-2068020950.html
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение на переднем крае, уничтожила за сутки более 400 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые... РИА Новости, 15.01.2026
ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в зоне действий "Центра"
МО РФ: группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО