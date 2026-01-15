ВСУ за сутки потеряли более 400 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение на переднем крае, уничтожила за сутки более 400 военнослужащих ВСУ, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.