Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в Сыктывкаре - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 15.01.2026 (обновлено: 20:21 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/syktyvkar-2068168791.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в Сыктывкаре
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в Сыктывкаре - РИА Новости, 15.01.2026
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в Сыктывкаре
Четверо из 12 пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре остаются в очень тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T20:11:00+03:00
2026-01-15T20:21:00+03:00
сыктывкар
республика коми
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068050930_0:482:960:1022_1920x0_80_0_0_008c39e81bba55633e45fd73556074d9.jpg
https://ria.ru/20260114/pozhar-2067903055.html
https://ria.ru/20260115/mat-2068135966.html
сыктывкар
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068050930_0:392:960:1112_1920x0_80_0_0_8fff729e7fc6a9a0d9395268eaa28dd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сыктывкар, республика коми, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сыктывкар, Республика Коми, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в Сыктывкаре

РИА Новости: четверо пострадавших при инциденте в Сыктывкаре в тяжелом состоянии

© Фото : соцсетиАвтомобили оперативных служб в Сыктывкаре
Автомобили оперативных служб в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : соцсети
Автомобили оперативных служб в Сыктывкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Четверо из 12 пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре остаются в очень тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар был ликвидирован, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Минздрав Коми уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации. Позднее РИА Новости сообщали в ведомстве, что число пострадавших возросло до 12 человек.
Пожар в квартире в деревне Юрцово - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Жителя Егорьевска будут судить за пожар в квартире, где погибла его семья
14 января, 19:18
"В Коми в республиканской больнице сейчас находятся семь пациентов, в городской эжвинской больнице пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии", – говорится в ответе минздрава на запрос агентства.
Как отмечается, оказание медицинской помощи пострадавшим проинспектировала министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева. По ее словам, к оказанию помощи привлечены главные внештатные медицинские специалисты республики.
За пациентами организовано круглосуточное наблюдение, по тяжелым случаям проводятся телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Мать детей, погибших в пожаре в Архангельске, получила условный срок
Вчера, 17:41
 
СыктывкарРеспублика КомиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала