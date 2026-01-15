В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в Сыктывкаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Четверо из 12 пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре остаются в очень тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре , несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар был ликвидирован, сообщало управление МЧС РФ по Коми . Минздрав Коми уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации. Позднее РИА Новости сообщали в ведомстве, что число пострадавших возросло до 12 человек.

"В Коми в республиканской больнице сейчас находятся семь пациентов, в городской эжвинской больнице пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии", – говорится в ответе минздрава на запрос агентства.

Как отмечается, оказание медицинской помощи пострадавшим проинспектировала министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева. По ее словам, к оказанию помощи привлечены главные внештатные медицинские специалисты республики.