В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в Сыктывкаре
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при инциденте в Сыктывкаре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Четверо из 12 пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре остаются в очень тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар был ликвидирован, сообщало управление МЧС РФ
по Коми
. Минздрав Коми уточнял, что при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек, один из них отказался от госпитализации. Позднее РИА Новости сообщали в ведомстве, что число пострадавших возросло до 12 человек.
"В Коми в республиканской больнице сейчас находятся семь пациентов, в городской эжвинской больнице пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии", – говорится в ответе минздрава на запрос агентства.
Как отмечается, оказание медицинской помощи пострадавшим проинспектировала министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева. По ее словам, к оказанию помощи привлечены главные внештатные медицинские специалисты республики.
За пациентами организовано круглосуточное наблюдение, по тяжелым случаям проводятся телемедицинские консультации с федеральными медицинскими центрами.