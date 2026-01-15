Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших при пожаре в Сыктывкаре доставляют в больницы - РИА Новости, 15.01.2026
14:51 15.01.2026
Пострадавших при пожаре в Сыктывкаре доставляют в больницы
происшествия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми
Пострадавших при пожаре в Сыктывкаре доставляют в больницы

Пострадавших при пожаре в профцентре МВД Сыктывкаре доставляют в больницы

© СоцсетиВзрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
Взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети
Взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Пострадавшие при возгорании крыши в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре доставляются в медицинские учреждения, сообщает ГУМЧС по республике Коми.
"Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МВД по Республике Коми проводится проверка по факту возгорания крыши в ведомственном учебном заведении. Сегодня во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано. В результате несколько человек обратились за медицинской помощью.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
