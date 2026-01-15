Рейтинг@Mail.ru
Брянская епархия доставила гуманитарный груз бойцам группировки "Север" - РИА Новости, 15.01.2026
Надежные люди
 
15:44 15.01.2026 (обновлено: 15:46 15.01.2026)
Брянская епархия доставила гуманитарный груз бойцам группировки "Север"
Брянская епархия доставила гуманитарный груз бойцам группировки "Север"
брянск, володарский район, константин васильев
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил участвующим в спецоперации российским бойцам гуманитарную посылку с маскировочные сетями, одеждой и продуктами, сообщили в пресс-службе епархии.
Отмечается, что руководитель военного отдела Брянской епархии, настоятель храма святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев посетил одно из подразделений группировки войск "Север".
"В расположение воинского подразделения были доставлены маскировочные сети, одежда, средства личной гигиены, бытовая химия, телевизор, медицинские препараты, продукты питания и большой ассортимент кондитерских изделий. Помимо этого, были переданы рождественские подарки и праздничные угощения: торты, кондитерская колбаса, пироги, домашняя выпечка и молочные продукты", – говорится в сообщении.
По данным епархии, гуманитарную помощь собрали прихожане храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска, волонтеры поселков Мичуринский и Путевка, жители Володарского района.
Особую радость бойцам доставили детские рисунки, поделки, а также письма, которые согревают сердца и поднимают боевой дух. Как отмечают в епархии, солдаты носят их рядом с сердцем и перечитывают десятки раз. В дар командованию были переданы стяги с изображением святых угодников Божиих и походный иконостас, а всем желающим раздали нательные крестики, молитвословы, пояски "Живый в помощи" и православные шевроны.
От лица митрополита Брянского и Севского Александра священнослужитель передал слова благодарности и поддержки в несении солдатской службы и благословение на ратные подвиги во имя Отечества, добавляется в сообщении.
