Поиски пропавшего в Босфоре российского пловца прекратили

СТАМБУЛ, 15 янв – РИА Новости. Поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила РИА Новости родственница пловца Алена Караман.
"Поиски Николая в Босфоре и Мраморном море прекращены в 2025 году, несколько дайверов помогли нам и погружались в Босфор в ряде точек в попытке найти его. Сейчас продолжается следствие", - рассказала Караман.
Семья пловца ранее обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах. В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции.
Организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре тем временем уже объявили стоимость участия в очередном заплыве, она выросла на 100 евро, а в рублях с учетом курса - на треть, выяснило ранее РИА Новости.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
