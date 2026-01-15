ВСУ боятся открыто применять технику под Константиновкой

"Противник сейчас не пользуется техникой в открытую. В основном все передвижения — пехотные, по живой силе мы и оказываем воздействие. Технику противник уже не применяет, поскольку, скорее всего, она у него закончилась. Мы уже все уничтожили", — рассказал он.