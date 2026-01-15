https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067951327.html
ВСУ боятся открыто применять технику под Константиновкой
ДОНЕЦК, 15 янв— РИА Новости. Подразделения ВСУ на константиновском направлении практически перестали использовать военную технику в открытую, делая ставку на передвижения пехоты, сообщил РИА Новости командир гранатометного взвода "Южной" группировки войск с позывным "Борец".
"Противник сейчас не пользуется техникой в открытую. В основном все передвижения — пехотные, по живой силе мы и оказываем воздействие. Технику противник уже не применяет, поскольку, скорее всего, она у него закончилась. Мы уже все уничтожили", — рассказал он.