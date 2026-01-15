https://ria.ru/20260115/slavjansk-2067970009.html
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Юг" в направлении Славянска
Войска российской группировки "Юг" активно продвигаются на запад в общем направлении на Славянск, сообщил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.01.2026
