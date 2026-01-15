Рейтинг@Mail.ru
11:46 15.01.2026
В парламенте Индии назвали ситуацию в Иране очень серьезной
В парламенте Индии назвали ситуацию в Иране очень серьезной

Депутат Тхарур: ситуация в Иране выглядит очень серьезной

© REUTERS / StringerГорящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Stringer
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв – РИА Новости. Ситуация в Иране является очень серьезной, события в этой стране могут обостриться в ближайшие дни, считает глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Индии Шаши Тхарур.
"Ситуация выглядит очень серьезной. Но мы получаем очень мало информации из Ирана; интернет отключен. Все, что мы знаем, - это то, что мы получаем из средств массовой информации, а их источники также несколько ненадежны. Насколько я понимаю, в Иране ситуация мрачная", - цитирует его слова информационное агентство АНИ.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана заявил, что беспорядки в стране прекратились
02:33
Тхарур также заявил, что ближайшие дни будут критическими для режима Хаменеи, который сталкивается с "трудными обстоятельствами".
"Похоже, что в ближайшие несколько дней нас ожидают серьезные события. Крайне важно, чтобы режим, если он хочет выжить, пережил следующие несколько дней в очень сложных условиях", - сказал он.
Заявления Тхарура появились вскоре после того, как МИД Индии настоятельно рекомендовал индийцам избегать поездок в Иран до дальнейшего уведомления на фоне растущих протестов и беспорядков по всей стране. Новое предупреждение последовало за более ранним предупреждением, опубликованным Индией 5 января на фоне протестов.
Накануне посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть Иран любыми доступными видами транспорта, включая коммерческие рейсы. Посольство также призвало их проявлять повышенную осторожность, избегать районов протестов и поддерживать связь с дипмиссией.
Похороны сотрудников сил безопасности, погибших во время протестов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
МИД Испании призвал своих граждан покинуть Иран
00:15
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника в среду передало, что США выводят часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне напряженности в регионе. Соответствующее сообщение, уточнило агентство, последовало за заявлениями высокопоставленного иранского чиновника, который в этот же день сообщил агентству, что Иран предупредил соседние страны, размещающие американские войска, что нанесет удары по базам Штатов в случае удара Соединенных Штатов.
Американские военные во время учений на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
США выводят персонал с крупных баз на Ближнем Востоке, пишет Reuters
Вчера, 16:27
 
