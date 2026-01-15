Сирия открыла гуманитарный коридор для эвакуации людей с востока Алеппо

"Бригады гражданской обороны приготовлены для встречи в деревне Хмейма семей, которые будут покидать через гуманитарный коридор районы Дейр-Хафер и Маскана на востоке Алеппо", - пишет агентство.

В среду командование СДС заявило, что армейская артиллерия и беспилотники атаковали населенный пункт Маскана, в то время как беспилотники турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских формирований в Дейр-Хафер.