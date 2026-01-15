Сирия открыла гуманитарный коридор для эвакуации людей с востока Алеппо

БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости. Командование сирийской армии объявило об открытии гуманитарного коридора для вывода жителей из специальной военной зоны, в которую входят населенные пункты Дейр-Хафер и Маскана на востоке провинции Алеппо, информирует сирийское государственное агентство SANA.
"Бригады гражданской обороны приготовлены для встречи в деревне Хмейма семей, которые будут покидать через гуманитарный коридор районы Дейр-Хафер и Маскана на востоке Алеппо", - пишет агентство.
В Хмейму также направлены из города Алеппо бригады скорой помощи с медиками для обеспечения всем необходимым пострадавших мирных жителей.
Согласно сообщениям агентства, в районе Манбидж, расположенном в 55 километрах к северу от Дейр-Хафер, местные власти организовали три пункта временного размещения для эвакуированных семей.
Во вторник министерство обороны Сирии объявило восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной под предлогом концентрации сил курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) на западном берегу реки Евфрат. Командование СДС в свою очередь опровергло заявления о концентрации своих сил на востоке провинции Алеппо в районе Масканы и Дейр-Хафер, обвинив Дамаск в намерении спровоцировать вооруженную эскалацию в данной части страны.
В среду командование СДС заявило, что армейская артиллерия и беспилотники атаковали населенный пункт Маскана, в то время как беспилотники турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских формирований в Дейр-Хафер.