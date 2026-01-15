https://ria.ru/20260115/severtal-dinamo-minsk-smotret-onlayn-2068088619.html
"Северсталь" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
"Северсталь" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Северсталь" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
"Северсталь" и "Динамо Минск" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T18:30:00+03:00
2026-01-15T18:30:00+03:00
2026-01-15T18:30:00+03:00
хоккей
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
динамо (минск)
