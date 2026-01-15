Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
Хоккей
 
18:30 15.01.2026
"Северсталь" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
"Северсталь" — "Динамо Минск": смотреть онлайн матч КХЛ 15 января
"Северсталь" и "Динамо Минск" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
2026
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. "Северсталь" и "Динамо Минск" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 15 января и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Северсталь
6 : 4
Динамо Минск
09:04 • Адам Лишка
11:10 • Адам Лишка
17:37 • Кирилл Танков
06:54 • Руслан Абросимов
10:54 • Адам Лишка
08:14 • Александр Скоренов
09:34 • Андрей Стась
12:02 • Виталий Пинчук
13:08 • Сергей Кузнецов
13:27 • Роберт Хэмилтон
