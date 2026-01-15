В Сербии сообщили о подготовке соглашения по энергетике с Венгрией

БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. Сербия и Венгрия готовят межгосударственное соглашение в сфере энергетики, в том числе в области транспортировки нефти и нефтепереработки и электроэнергии, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Питер Сийярто прибыл в четверг в Белград , где провел встречу с главой минэнерго. После встречи Джедович-Ханданович сообщила, что власти Сербии ожидают, что российские собственники " Нефтяной индустрии Сербии " (NIS) под санкциями США до конца этой недели подпишут с новыми партнерами, в том числе венгерской нефтегазовой компанией MOL, обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, а завершат переговоры о собственности в установленный минфином США срок до 24 марта.

"Мы говорили и о межгосударственном соглашении между Сербией и Венгрией, об основных принципах этого соглашения, которое важно для Венгрии, также важно для Сербии и создаст предпосылки для продолжения сотрудничества в энергетическом секторе, чтобы быть партнерами в NIS, в будущем рассчитывать на взаимную помощь и сотрудничество", - сказал Джедович-Ханданович на совместной пресс-конференции.

"Чтобы это соглашение включало инвестиции в развитие инфраструктуры, особенно в нефтяном секторе, мы ранее запустили инициативу о строительстве нефтепровода для связи Сербии и Венгрии, тендер на строительство 113 километров нефтепровода на сербской территории от Нови-Сада до (границы – ред.) Алдьо, назначен", - добавила она.

По словам министра, начало работ по строительству нефтепровода ожидается в середине 2026 года или ранней осенью, чтобы после 18 месяцев завершить проект в Сербии и затем соединиться с венгерской стороной.

Глава минэнерго Сербии также напомнила, что через территорию ее страны поставляется газ в Венгрию, Словакию и другие страны центральной Европы , а официальный Белград резервирует свой газ в венгерских хранилищах в зимний период. Официальный Белград и Будапешт также рассматривают строительство новых высоковольтных линий электропередач для большего и стабильного обмена электроэнергией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,15% принадлежит " Газпром нефти " и "Газпрому") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию.

Сийярто в июле 2025 года провел переговоры с сербскими и российскими коллегами. По итогам он сообщил в соцсетях, что нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть построен и запущен быстрее, чем планировалось - уже к 2027 году.

Размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность трубопровода - 5 миллионов тонн нефти в год. Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Алдьо и Рёске, а также измерительную станцию. Сербский отрезок в 128 километров пройдет от Алдьо до Нови-Сада, его оценочная стоимость - около 129,5 миллионов евро.