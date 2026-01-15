Замуж тоже собралась? Щербакова, Трусова и Косторная начали новую битву

Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная дебютировали в новом шоу. РИА Новости Спорт рассказывает, кто уже выглядит фаворитом нового сезона.

Качество презентации – за Щербаковой

Илья Авербух почти не скрывает своего удовольствия, что Трусова, Щербакова и Косторная согласились стать участницами "Ледникового периода". Это сделало подуставший за двадцать лет проект моложе и свежее.

Трусова и Косторная, по первому впечатлению, не слишком вовлечены в телешоу. У них реже получается ходить на тренировки из-за грудных детей и занятости в дополнительных проектах. Конечно, присутствует материальная заинтересованность плюс имиджевый профит, но личного интереса не хватает. Это видно в отсутствии связи между партнерами в обеих парах - нет зрительного контакта, эмоционального взаимодействия и пока даже зачатков химии.

Забавно, что при этом судьи пару Трусовой и звезды сериала "Молодежка" Ивана Жвакина похвалили за коннект, а Косторную и хоккеиста Никиты Ушнева раскритиковали за его отсутствие. То ли вкусовщина, то ли двойные стандарты.

Щербакова принципиально иначе подошла к "Ледниковому", хотя несколько лет говорила, что никогда не согласится кататься в паре с непрофессионалом. Помогло постепенное погружение в процесс - сначала она пробовала себя в роли ведущей, потом сезон сидела в жюри, и наконец решилась. Наверное, из-за вовлеченности Анны и актера Константина Раскатова они с первого выпуска смотрятся парой.

Константин Раскатов и Анна Щербакова

Ведущая Алина Загитова выдала секрет Раскатова, что он приходит на тренировку на полтора часа раньше всех и уходит на полтора часа позднее. Алексей Ягудин тоже выдал немного инсайдов, что давно не видел у Щербаковой таких горящих глаз, как на тренировках "Ледникового". Их номер на песню Total Eclipse Of A Heart ("Полное затмение сердца") прямо-таки заставляет начать искать в отношениях этой потрясающе красивой пары зарождающуюся романтику. Константин демон, Анна ангел, а в сумме полная гармония. Дьявольски хороши они вместе. Если этот дуэт приведет к росписи, будет неудивительно.

Должно быть, родители Щербаковой, которые пришли поболеть за дочь, испытали принципиально новые чувства, воочию наблюдая за ее катанием в паре с красивым актером.

« "Первые разы делать высокие поддержки, конечно, было страшно, я кричала на весь лед. Но Костя мне сказал: "Не бойся, я тебя не уроню". И если бывали какие-то сложные ситуации, Костя всегда принимал удар на себя, я просто оставалась спокойно у него на руках. Сейчас уже привыкла, даже сказала бы, что выучить поддержку на тренировке - одна из самых легких вещей, что мы делаем", – сказала Щербакова.

Сын Трусовой отказался от комментариев

Трусова в своем новом амплуа вызывает восхищение. Про красивую девушку странно говорить, что она похорошела, но это правда так. Внутренний свет от долгожданного материнства, ощущение себя счастливой и состоявшейся дает Саше сочетание женственности и лучистости. Но своему партнеру она эту энергию пока передавать не готова. То ли так влияет отсутствие актерского опыта, то ли одиночницам в принципе сложнее привыкнуть к другому человеку рядом, а Трусова еще и очень особенная одиночница.

Она везде ходит с маленьким сыном Мишей - в раздевалке, на катке и на гриме справляться с ним ей помогает мама. Миша даже появился во время записи интервью после проката - Загитова протянула ему микрофон и предложила сказать пару слов, но малыш пока решил пока обойтись без комментариев.

Муж Макар Игнатов тоже был на съемках. Саша спрашивала у него разрешения на участие в проекте, потому что сама не позволяет ему кататься без спроса с другими девушками. Партнер у Саши красавчик Жвакин – любимец зрителей хоккеист Александр Костров из культового сериала.

Иван Жвакин и Александра Трусова

« "Мне трудно найти время на все мои дела - тренировки, шоу, ребенок. Поэтому я долго не решалась согласиться на участие в проекте. Согласилась, только когда все пообещали помогать и подстраивать график. Ну и кандидатура партнера сыграла большую роль. "Молодежка" была моим любимым сериалом очень долгое время", - сказала Трусова.

"Алена, он тебя послушается"

Пока Косторная укрощала двухметрового Ушнева, ее муж Георгий Куница нянчил сына Диму. Укачивал в коляске, держал на ручках. Алена выглядит так, будто не она родила нового человека меньше полугода назад – тонкая, легкая и отдохнувшая. Они исполняют, пожалуй, самые сложные поддержки, потому что огромному Никите ничего не стоит крутить Алену хоть на одной руке. Татьяна Тарасова даже заметила, что этой паре можно пробовать сложные элементы выброс и тодес.

« "Алена, ты с ним можешь делать даже какой-нибудь выброс. Потому что он послушается. Полтора оборота легко сделаешь, это будет красиво и впервые. Можешь с ним сделать тодес. Продолжайте, будем вас любить!", – сказала Тарасова.

Тренеры решили презентовать эту пару, максимально выкрутив контраст восприятия. Музыкальное сопровождение Metallica, Алена в красивом платье, как фея Тинкербелл из "Питера Пена", а Никита в майке-алкоголичке и черной шапке. Наверное, это был сознательный ход, чтобы они не смотрелись неслаженно в отсутствие достаточного опыта и скатанности.

Алена Косторная и Никита Ушнев

Косторная/Ушнев идеально совпали по чувству юмора и ироничному отношению к любой ситуации. Никита, посмотревший все номера соперников у большого монитора, искренне восхищался их актерским мастерством. И сравнивал себя с ними: "А я-то еду, руку вот так поднял (показывает танцевальное движение) и внутри себя ржу, думаю, - е-мое!" Умение посмеяться над собой присуще только очень сильным и уверенным людям.

На первый взгляд, больше всего шансов на победу в проекте имеют Щербакова и Раскатов благодаря тому, что оба очень заряжены и готовы много тренироваться. Молодые мамы Трусова и Косторная как будто даже не сильно огорчатся, если вылетят из "Ледникового" и тем самым освободят дополнительное время в своем графике.