Автограф-сессия Анны Щербаковой пройдет в рамках "Московских традиций"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Автограф-сессия олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой пройдет 17 января в московском Парке культуры имени Горького, мероприятие состоится в рамках фестиваля "Московские традиции", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора события.

Отмечается, что мероприятия фестиваля проводятся каждую субботу на площадках по всей столице. Общее количество посетителей фестиваля уже превысило 35 тысяч человек, подчеркнули в пресс-службе Департамента. Его центральным событием является массовый любительский турнир по хоккею в валенках.

"Чтобы принять участие в традиционной зимней забаве, необходимо собрать свою команду или присоединиться к уже сформированной с помощью организаторов. На время матча каждому выдадут специальную экипировку: клюшку, валенки и фирменное джерси. Победители соревнований получат памятные брендированные призы", – указано в сообщении пресс-службы.