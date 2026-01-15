https://ria.ru/20260115/scherbakova-2068122537.html
Автограф-сессия Анны Щербаковой пройдет в рамках "Московских традиций"
Автограф-сессия Анны Щербаковой пройдет в рамках "Московских традиций" - РИА Новости, 15.01.2026
Автограф-сессия Анны Щербаковой пройдет в рамках "Московских традиций"
Автограф-сессия олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой пройдет 17 января в московском Парке культуры имени Горького, мероприятие состоится в РИА Новости, 15.01.2026
Автограф-сессия Анны Щербаковой пройдет в рамках "Московских традиций"
Автограф-сессия Анны Щербаковой состоится на фестивале "Московские традиции"
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Автограф-сессия олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой пройдет 17 января в московском Парке культуры имени Горького, мероприятие состоится в рамках фестиваля "Московские традиции", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора события.
Отмечается, что мероприятия фестиваля проводятся каждую субботу на площадках по всей столице. Общее количество посетителей фестиваля уже превысило 35 тысяч человек, подчеркнули в пресс-службе Департамента. Его центральным событием является массовый любительский турнир по хоккею в валенках.
"Чтобы принять участие в традиционной зимней забаве, необходимо собрать свою команду или присоединиться к уже сформированной с помощью организаторов. На время матча каждому выдадут специальную экипировку: клюшку, валенки и фирменное джерси. Победители соревнований получат памятные брендированные призы", – указано в сообщении пресс-службы.
Мероприятия фестиваля проводятся в парке Горького, на Царской набережной в Коломенском, в Лужниках, на стадионе "Авангард" и других популярных площадках. Для гостей работают спортивные зоны, на которых можно испытать меткость в керлинге и снежном дартсе, проверить силу удара на хоккейном силомере или сыграть в аэрохоккей.