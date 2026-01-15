Украинка, чьи сыновья служат в ВС России, получила российский паспорт

САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Пенсионерка с Украины получила российский паспорт в Саратове, куда переехала жить к сыновьям, которые служат в рядах Вооружённых сил РФ, сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД.
"Состоялась торжественная церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации и вручения российского паспорта 74-летней Нине Александровне, прибывшей в регион с Украины. Женщина жила в соседнем государстве вместе с супругом. После смерти мужа единственным светом для неё осталась семья. В России живут двое сыновей, которые сегодня с честью несут службу в рядах Вооружённых сил РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМВД.
Полицейские отметили, что взяли на себя работу с документами, чтобы максимально быстро помочь с оформлением российского гражданства. Женщина поблагодарила сотрудников МВД за помощь, поддержку, а также оперативность. Она в комментарии ГУМВД рассказала, что на Украине уже не чувствовала себя в безопасности - окружающие знали, что её дети служат в ВС РФ, поэтому ощущала на себе недоброжелательные взгляды. Теперь, по словам пенсионерки, она чувствует себя в безопасности.
