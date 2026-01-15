https://ria.ru/20260115/saratov-2067980173.html
В Саратове завели три дела после угроз убийством двум студентам
В Саратове завели три дела после угроз убийством двум студентам
Полицейские возбудили три уголовных дела по фактам угроз убийством двум братьям – иностранным студентам вуза в Саратове, сообщили в региональном ГУМВД. РИА Новости, 15.01.2026
В Саратове задержали подозреваемых в угрозе убийством двум иностранным студентам