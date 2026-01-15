Рейтинг@Mail.ru
В Саратове завели три дела после угроз убийством двум студентам - РИА Новости, 15.01.2026
09:27 15.01.2026 (обновлено: 09:37 15.01.2026)
В Саратове завели три дела после угроз убийством двум студентам
В Саратове завели три дела после угроз убийством двум студентам
Полицейские возбудили три уголовных дела по фактам угроз убийством двум братьям – иностранным студентам вуза в Саратове, сообщили в региональном ГУМВД. РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
саратов
россия
египет
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия, саратов, россия, египет, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Саратов, Россия, Египет, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Саратове завели три дела после угроз убийством двум студентам

В Саратове задержали подозреваемых в угрозе убийством двум иностранным студентам

САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Полицейские возбудили три уголовных дела по фактам угроз убийством двум братьям – иностранным студентам вуза в Саратове, сообщили в региональном ГУМВД.
"В производстве дознавателей УМВД России по городу Саратову находятся три уголовных дела по фактам угроз убийством двум братьям - студентам одного из вузов. В совершении преступлений, предусмотренных статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), подозреваются иностранные граждане, учащиеся другого вуза. Предварительно установлено, что конфликт между иностранными гражданами произошел на бытовой почве. В ходе выяснения отношений злоумышленники угрожали, при этом использовали нож", - приводит подробности пресс-служба областного ГУМВД в Telegram-канале в четверг.

Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пришла на свидание: что известно о гибели 17-летней студентки из Крыма
12 января, 17:16
После обращения потерпевших в полицию сотрудники центра по противодействию экстремизму совместно с оперативниками регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали участников конфликта и доставили их в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств, добавили в главке. Сейчас полицейские допрашивают свидетелей и очевидцев преступления.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что бытовой конфликт имел место в общежитии между студентами разных саратовских вузов из Египта и Ливана. Задержание шестерых подозреваемых, по данным источника, проводилось в декабре 2025 года, однако в качестве подозреваемых в настоящее время рассматриваются трое граждан Египта.
"Несмотря на то, что это разные вузы, они жили в одном общежитии. Там периодически возникали конфликты на бытовой почве… В основном, конфликт у одного египтянина с братьями-ливанцами. Этот египтянин… "подтягивает" своих друзей и между ними возникает конфликт", - добавил собеседник.

Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Силовики накрыли ОПГ, которая незаконно перевезла в Россию 420 иностранцев
19 сентября 2025, 14:20
 
ПроисшествияСаратовРоссияЕгипетФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
