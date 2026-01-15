Рейтинг@Mail.ru
Число самозанятых превысило 355 тысяч человек в Самарской области
16:36 15.01.2026
Число самозанятых превысило 355 тысяч человек в Самарской области
Число самозанятых превысило 355 тысяч человек в Самарской области
Более 355 тысяч человек стали самозанятыми в Самарской области с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона. РИА Новости, 15.01.2026
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Число самозанятых превысило 355 тысяч человек в Самарской области

Свыше 355 тысяч человек стали самозанятыми в Самарской области за 6 лет

© iStock.com / BartekSzewczykДевушка заполняет налоговые документы
Девушка заполняет налоговые документы - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© iStock.com / BartekSzewczyk
Девушка заполняет налоговые документы. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 355 тысяч человек стали самозанятыми в Самарской области с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.
Получить статус самозанятого можно c помощью приложения "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал "Госуслуги". Налоговый режим позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно в том же приложении. При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%.
Консультация фермера в Хабаровском крае при поддержке Краевого сельскохозяйственного фонда - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Центр компетенций провел свыше 1 тыс консультаций для хабаровских фермеров
11:23
Для развития своих проектов самозанятые могут привлекать специальные инструменты поддержки: образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и другое.
Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.
Также с 1 января 2026 года пользователи специального налогового режима смогут делать добровольные взносы на соцстрахование, благодаря чему для них станет возможно получать пособие по больничному листу. Начинающие предприниматели также могут уплачивать взносы, формируя свою страховую пенсию.
Эти меры реализуются благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Мужчина работает за ноутбуком на предприятии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло на 21 тысячу
10:53
 
