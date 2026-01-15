Число самозанятых превысило 355 тысяч человек в Самарской области

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 355 тысяч человек стали самозанятыми в Самарской области с 2020 года, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал "Госуслуги". Налоговый режим позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно в том же приложении. При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%.

Для развития своих проектов самозанятые могут привлекать специальные инструменты поддержки: образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и другое.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

Также с 1 января 2026 года пользователи специального налогового режима смогут делать добровольные взносы на соцстрахование, благодаря чему для них станет возможно получать пособие по больничному листу. Начинающие предприниматели также могут уплачивать взносы, формируя свою страховую пенсию.