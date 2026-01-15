Рейтинг@Mail.ru
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва
14:36 15.01.2026 (обновлено: 14:43 15.01.2026)
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, сообщила в четверг... РИА Новости, 15.01.2026
в мире, барселона (город), turkish airlines, стамбул
В мире, Барселона (город), Turkish Airlines, Стамбул
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

Catalunya Radio: самолет экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

Самолеты Turkish Airlines
Самолеты Turkish Airlines
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Самолеты Turkish Airlines. Архивное фото
МАДРИД, 15 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, сообщила в четверг радиостанция Catalunya Radio.
"Самолёт авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат, после чего была объявлена тревога безопасности", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, самолет был направлен в изолированную зону аэропорта.
Уточняется, что на борту находились 148 пассажиров и семь членов экипажа.
После посадки людей вывели из самолета, а сотрудники служб безопасности приступили к проверке воздушного судна и досмотру пассажиров. Силовые структуры, обследовав самолет, исключили наличие взрывчатых веществ.
