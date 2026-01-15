https://ria.ru/20260115/saldo-2068107766.html
Пострадавшие при атаке ВСУ в Хорлах идут на поправку
2026-01-15T16:42:00+03:00
2026-01-15T16:42:00+03:00
2026-01-15T16:42:00+03:00
происшествия
республика крым
херсонская область
черное море
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066026145_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_14b70dc0fb292bc69245813c7a2289e0.jpg
https://ria.ru/20260115/khorly-2068105816.html
республика крым
херсонская область
черное море
