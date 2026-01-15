Рейтинг@Mail.ru
15.01.2026
16:47 15.01.2026
Россия всегда будет проводить взвешенный политический курс, заявил Путин
Россия всегда проводила и будет проводить взвешенный и конструктивный внешнеполитический курс, заявил президент РФ Владимир Путин.
2026
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия всегда проводила и будет проводить взвешенный и конструктивный внешнеполитический курс, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
 
