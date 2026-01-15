Рейтинг@Mail.ru
МВД увеличивает количество пунктов миграционного контроля в России - РИА Новости, 15.01.2026
09:15 15.01.2026 (обновлено: 09:27 15.01.2026)
МВД увеличивает количество пунктов миграционного контроля в России
МВД увеличивает количество пунктов миграционного контроля в России - РИА Новости, 15.01.2026
МВД увеличивает количество пунктов миграционного контроля в России
Восемнадцать пунктов миграционного контроля уже созданы в России, 17 из них открыты на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны,... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:15:00+03:00
2026-01-15T09:27:00+03:00
россия
астраханская область
ирина волк
общество
россия
астраханская область
2026
россия, астраханская область, ирина волк, общество
Россия, Астраханская область, Ирина Волк, Общество
МВД увеличивает количество пунктов миграционного контроля в России

ИРИНА Волк: в России создали 18 пунктов миграционного контроля

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Восемнадцать пунктов миграционного контроля уже созданы в России, 17 из них открыты на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"По поручению Президента Российской Федерации уже создано 18 пунктов миграционного контроля, 17 из них открыто на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны, и один - на железнодорожном пункте пропуска "Аксарайский" в Астраханской области. Они служат барьером для иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации", - написала она в Telegram-канале.
В российских аэропортах заработали первые 12 пунктов миграционного контроля
19 ноября 2025, 09:45
Волк добавила, что это еще один инструмент миграционного контроля, основной задачей которого является исполнение принципа неотвратимости наказания для нарушителей миграционного законодательства и оперативное закрытие им въезда в Россию.
Кроме того, как отметила представитель МВД РФ, в работе пунктов применяется специальное современное оборудование, которое позволяет оптимизировать процесс проверки пассажиропотока.
"Обрабатывая весь массив данных о приобретенных билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и уже сформированный пакет документов для привлечения их к административной ответственности и закрытия въезда в нашу страну", - отметила она.
Волк подчеркнула, что при координирующей роли миграционной службы МВД РФ и главного управления на транспорте МВД РФ пункты миграционного контроля также будут открыты вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.
РоссияАстраханская областьИрина ВолкОбщество
 
 
