МВД увеличивает количество пунктов миграционного контроля в России

Кроме того, как отметила представитель МВД РФ, в работе пунктов применяется специальное современное оборудование, которое позволяет оптимизировать процесс проверки пассажиропотока.

"Обрабатывая весь массив данных о приобретенных билетах прибывающих и убывающих пассажиров, сотрудники полиции получают исчерпывающие сведения о правонарушителях и уже сформированный пакет документов для привлечения их к административной ответственности и закрытия въезда в нашу страну", - отметила она.