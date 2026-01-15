Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 41 купели

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы разрешил крещенские купания в 41 купели столицы, специалисты проверили соответствие воды санитарным требованиям, сообщается на сайте ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве осуществляется контроль за качеством воды водоёмов, организованных префектурами административных округов для крещенских купелей. Во всех водоемах, предполагаемых для организации крещенских купелей, аккредитованными лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и филиалах в административных округах был проведён отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего отобрали 106 проб воды, проведены 836 исследований. Из 43 купелей воду проверяли в 42, поскольку в купели "Вернисаж в Измайлово" используется водопроводная вода, отвечающая санитарным требованиям.

"По результатам проведенных исследований качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях", - сообщил столичный Роспотребнадзор.

В двух локациях ТиНАО , где планировали организовать крещенские купели, качество воды не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: вблизи Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровское района Вороново и в пруду вблизи Храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех в селе Былово Краснопахорского района.

"Указанные купели, качество воды в которых не соответствует гигиеническим нормативам, не будут использованы при проведении праздничных крещенских мероприятий в 2026 году. Также одна купель в СЗАО по адресу: Карамышевская набережная, дом 13-15 исключена из перечня префектурой СЗАО города Москвы в связи с проведением в непосредственной близости работ по благоустройству территории", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что во всех местах, организованных для купания, контролируется соблюдение правил безопасности, окунаться должны только люди, которые уверены в своих силах и здоровье.