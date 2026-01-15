Рейтинг@Mail.ru
Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 41 купели - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 15.01.2026 (обновлено: 18:58 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/rospotrebnadzor-2068157249.html
Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 41 купели
Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 41 купели - РИА Новости, 15.01.2026
Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 41 купели
Роспотребнадзор Москвы разрешил крещенские купания в 41 купели столицы, специалисты проверили соответствие воды санитарным требованиям, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:57:00+03:00
2026-01-15T18:58:00+03:00
общество
москва
тинао
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768514349_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_b5047c1a99c9b3d442fe227bc0f27851.jpg
https://ria.ru/20260115/kreschenie-2067966963.html
https://ria.ru/20251217/kreschenie-gospodne-2062622236.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768514349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ad33bf5e0537bcf04776af873c0c773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, тинао, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Москва, ТиНАО, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Московский Роспотребнадзор разрешил купание на Крещение в 41 купели

Роспотребнадзор Москвы оценил качество воды в 41 купели для крещенских купаний

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВерующие участвуют в крещенских купаниях в купели
Верующие участвуют в крещенских купаниях в купели - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Верующие участвуют в крещенских купаниях в купели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы разрешил крещенские купания в 41 купели столицы, специалисты проверили соответствие воды санитарным требованиям, сообщается на сайте ведомства.
"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве осуществляется контроль за качеством воды водоёмов, организованных префектурами административных округов для крещенских купелей. Во всех водоемах, предполагаемых для организации крещенских купелей, аккредитованными лабораториями ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" и филиалах в административных округах был проведён отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям", - говорится в сообщении.
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение
Вчера, 07:27
Отмечается, что всего отобрали 106 проб воды, проведены 836 исследований. Из 43 купелей воду проверяли в 42, поскольку в купели "Вернисаж в Измайлово" используется водопроводная вода, отвечающая санитарным требованиям.
"По результатам проведенных исследований качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях", - сообщил столичный Роспотребнадзор.
В двух локациях ТиНАО, где планировали организовать крещенские купели, качество воды не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: вблизи Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровское района Вороново и в пруду вблизи Храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех в селе Былово Краснопахорского района.
"Указанные купели, качество воды в которых не соответствует гигиеническим нормативам, не будут использованы при проведении праздничных крещенских мероприятий в 2026 году. Также одна купель в СЗАО по адресу: Карамышевская набережная, дом 13-15 исключена из перечня префектурой СЗАО города Москвы в связи с проведением в непосредственной близости работ по благоустройству территории", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что во всех местах, организованных для купания, контролируется соблюдение правил безопасности, окунаться должны только люди, которые уверены в своих силах и здоровье.
"Важно. В необорудованных местах окунаться в воду строго запрещено. Такие купания могут закончиться несчастным случаем", - напомнили в ведомстве.
Крещение - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Крещение Господне в 2026 году: что нужно знать
17 декабря 2025, 14:03
 
ОбществоМоскваТиНАОФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала