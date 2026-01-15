Рейтинг@Mail.ru
Роскачество проверило светодиодные лампы популярных в России марок - РИА Новости, 15.01.2026
06:34 15.01.2026
Роскачество проверило светодиодные лампы популярных в России марок
Роскачество проверило светодиодные лампы популярных в России марок - РИА Новости, 15.01.2026
Роскачество проверило светодиодные лампы популярных в России марок
Роскачество исследовало светодиодные лампы 20 популярных в России марок на соответствие обязательным требованиям, ни один из образцов не прошел проверку по всем РИА Новости, 15.01.2026
россия
китай
роскачество
ашан
общество
россия
китай
россия, китай, роскачество, ашан, общество
Россия, Китай, Роскачество, Ашан, Общество
Роскачество проверило светодиодные лампы популярных в России марок

РИА Новости: Роскачество выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок

© Fotolia / vladakelaСветодиодная лампа
Светодиодная лампа - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Fotolia / vladakela
Светодиодная лампа. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Роскачество исследовало светодиодные лампы 20 популярных в России марок на соответствие обязательным требованиям, ни один из образцов не прошел проверку по всем показателям, установленным для такой продукции, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество исследовало 20 популярных торговых марок светодиодных ламп по 13 показателям энергетической эффективности, свойств и достоверности маркировки", - рассказали в организации.
Уточняется, что продукция 18 проверенных торговых марок производится в Китае: Hesler, Smartbuy, Feron, In Home, Leek, "Космос", Ecola, "Фотон", Camelion, "ЭРА", "Онлайт", Gauss, "Ресанта", "Старт", Ergolux, Navigator, Tokov, Osram. Товары двух марок выпускаются в России - Bellight и "Ашан".
"Лампы должны соответствовать постановлению правительства РФ от 24 декабря 2020 года N 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения". По результатам исследования ни одна лампа ему не соответствует", - добавили в Роскачестве.
В частности не соответствуют маркировке по показателю светового потока товары 11 марок: Smartbuy, In Home, Leek, "Космос", "ЭРА"," Онлайт", Bellight, "Старт", Ergolux, "Ашан", Tokov. Измеренное значение светового потока не должно быть меньше заявленного более чем на 10%.
Еще одним показателем, который рассмотрели эксперты организации, стала световая отдача, которая показывает, насколько эффективно лампа превращает электрическую энергию в свет. По этому критерию несоответствие выявлено у образца марки Ergolux.
Кроме того, товары проверили на цветовую температуру, определяющую оттенок света, который лампа излучает. Согласно результатам несоответствие обнаружено у ламп Hesler, Smartbuy, Feron. Помимо этого лампа Ergolux имеет высокий коэффициент пульсации в 50% при норме до 10%, что является нарушением обязательных требований.
"Еще один из важных показателей - коэффициент мощности светодиодной лампы, который показывает, насколько эффективно лампа преобразует электрическую энергию в световую. Ни одна из протестированных ламп не соответствует обязательным требованиям. Лампы расходуют примерно половину энергии впустую", - поделились в Роскачестве.
Тем не менее проблем с надежностью у большинства ламп выявлено не было. Все образцы успешно прошли испытания при низких температурах (-25°C), выдержали 15 тысяч циклов включения/выключения и непрерывную работу в течение тысячи часов. "Это означает, что лампы физически работоспособны, но их реальные характеристики часто не соответствуют заявленным", - заключили в организации.
В Роскачестве отметили, что выявленные случаи несоответствия характеристик светодиодных ламп заявленным значениям подтверждают необходимость введения обязательной цифровой маркировки данной продукции.
Там напомнили, что с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года в России проходил эксперимент по маркировке светотехнической продукции через систему "Честный знак". С 1 мая 2026 года маркировка станет обязательной при вводе товаров в оборот, что позволит отслеживать продукцию на всех этапах, реагируя на нарушения и обеспечивая достоверность информации о товарах.
РоссияКитайРоскачествоАшанОбщество
 
 
