Белгородская область поднялась в рейтинге внедрения экспортного стандарта

БЕЛГОРОД, 15 янв – РИА Новости. Белгородская область по итогам прошлого года поднялась на 38 позиций в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта, продемонстрировав лучший показатель среди областей Черноземья, сообщило министерство экономического развития и промышленности региона.

Рейтинг формируется Российским экспортным центром. "По итогам 2024 года Белгородская область находилась на 76-м месте, а по итогам 2025 года – на 38-м. Что касается соседних областей из Черноземья, то в обновлённом рейтинге они занимают: Липецкая область – 50-е место, Тамбовская область – 65-е место, Курская область – 67-е место, Воронежская область – 85-е место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональный экспортный стандарт – это система мер по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта, разработанная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Применение инструментов данного стандарта помогает увеличить количество вовлечённых во внешнеэкономическую деятельность предприятий и нарастить экспортные поставки.

"Белгородские экспортёры активно завоёвывают новые рынки, а региональный центр поддержки экспорта помогает им в этом. В частности, только в 2025 году на поддержку малых и средних предприятий – региональных экспортёров правительство региона выделило порядка 80 миллионов рублей", - уточнили в министерстве.

В первую очередь эти средства предусмотрены на организацию участия компаний из сегмента малого и среднего бизнеса в международных выставках и бизнес-миссиях, проведение образовательных программ, оплату услуг по транспортировке и сертификации продукции.

Благодаря этим мерам в 2025 году заключено 40 экспортных контрактов, отгружено продукции на сумму 4 миллиона долларов США в 11 стран мира (Казахстан, Белоруссия, Китай, Узбекистан, Армения, Киргизия, Туркменистан, Азербайджан, Перу, Иордания, Марокко).