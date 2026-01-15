Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область поднялась в рейтинге внедрения экспортного стандарта
Белгородская область
Белгородская область
 
17:35 15.01.2026
Белгородская область поднялась в рейтинге внедрения экспортного стандарта
Белгородская область поднялась в рейтинге внедрения экспортного стандарта
Белгородская область поднялась в рейтинге внедрения экспортного стандарта
Белгородская область по итогам прошлого года поднялась на 38 позиций в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта, продемонстрировав...
белгородская область
белгородская область
липецкая область
тамбовская область
белгородская область
липецкая область
тамбовская область
белгородская область, липецкая область, тамбовская область
Белгородская область, Белгородская область, Липецкая область, Тамбовская область
Белгородская область поднялась в рейтинге внедрения экспортного стандарта

Белгородская область заняла 38-е место в рейтинге экспортного стандарта

Вид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 янв – РИА Новости. Белгородская область по итогам прошлого года поднялась на 38 позиций в рейтинге эффективности внедрения регионального экспортного стандарта, продемонстрировав лучший показатель среди областей Черноземья, сообщило министерство экономического развития и промышленности региона.
Рейтинг формируется Российским экспортным центром. "По итогам 2024 года Белгородская область находилась на 76-м месте, а по итогам 2025 года – на 38-м. Что касается соседних областей из Черноземья, то в обновлённом рейтинге они занимают: Липецкая область – 50-е место, Тамбовская область – 65-е место, Курская область – 67-е место, Воронежская область – 85-е место", - говорится в сообщении.
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Гладков поручил обеспечить белгородское приграничье стабильным интернетом
22 декабря 2025, 16:47
Отмечается, что региональный экспортный стандарт – это система мер по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта, разработанная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Применение инструментов данного стандарта помогает увеличить количество вовлечённых во внешнеэкономическую деятельность предприятий и нарастить экспортные поставки.
"Белгородские экспортёры активно завоёвывают новые рынки, а региональный центр поддержки экспорта помогает им в этом. В частности, только в 2025 году на поддержку малых и средних предприятий – региональных экспортёров правительство региона выделило порядка 80 миллионов рублей", - уточнили в министерстве.
В первую очередь эти средства предусмотрены на организацию участия компаний из сегмента малого и среднего бизнеса в международных выставках и бизнес-миссиях, проведение образовательных программ, оплату услуг по транспортировке и сертификации продукции.
Благодаря этим мерам в 2025 году заключено 40 экспортных контрактов, отгружено продукции на сумму 4 миллиона долларов США в 11 стран мира (Казахстан, Белоруссия, Китай, Узбекистан, Армения, Киргизия, Туркменистан, Азербайджан, Перу, Иордания, Марокко).
"Понимаем, что в нынешних геополитических условиях наращивать экспорт и продвигать отечественную продукцию на международные рынки – непростая задача, но мы готовы поддерживать наших предпринимателей и далее, средства на эти цели предусмотрены в региональном бюджете на 2026 год и последующие годы", – отмечают в министерстве экономического развития и промышленности Белгородской области, курирующем региональный центр поддержки экспорта.
Врач осматривает пациента после операции по замене коленного сустава - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Очередь на эндопротезирование ликвидирована в Белгородской области
22 декабря 2025, 12:36
 
Белгородская область, Липецкая область, Тамбовская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
