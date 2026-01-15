Рейтинг@Mail.ru
Глава католиков России не подписал документ в поддержку христиан на Украине
Религия
 
21:49 15.01.2026
Глава католиков России не подписал документ в поддержку христиан на Украине
Глава католиков России не подписал документ в поддержку христиан на Украине - РИА Новости, 15.01.2026
Глава католиков России не подписал документ в поддержку христиан на Украине
Глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци не подписывал заявление Христианского межконфессионального консультативного... РИА Новости, 15.01.2026
религия
украина
москва
россия
владимир зеленский
павел пецци
русская православная церковь
украинская православная церковь
украина
москва
россия
украина, москва, россия, владимир зеленский, павел пецци, русская православная церковь, украинская православная церковь, верховная рада украины
Религия, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Павел Пецци, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины
Глава католиков России не подписал документ в поддержку христиан на Украине

Глава католиков Ф не подписал заявление в поддержку христиан на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци не подписывал заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в поддержку гонимых христиан, сообщил РИА Новости осведомлённый источник в Русской православной церкви.
ХМКК в четверг опубликовал на своём сайте заявление, осуждающее использование религии в политических интересах, отметив, что подобное происходит на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и других государствах. ХМКК подчеркнул, что всегда выступал в защиту прав христиан разных конфессий, в том числе православных, католиков и протестантов. Тем не менее в перечне подписавших заявление религиозных деятелей нет сопредседательствующего в ХМКК Пецци.
"Действительно, архиепископ Павел Пецци не подписал заявление, и это вызывает вопросы. Потому что, во-первых, в тексте упомянуты католические верующие – как те, в защиту кого, в том числе, выступает ХМКК. Во-вторых, известно, что в других регионах мира, где присутствует не менее чувствительная повестка, представители католической церкви нередко очень активно выступают в поддержку благих инициатив, продиктованных ответственностью христиан перед Богом. А в данном случае мы этого не видим", – сказал агентству источник в Русской православной церкви.
ХМКК был учрежден в 1993 году и является самой крупной межхристианской площадкой на территории Евразии. Сопредседателями совета ХМКК, согласно информации на его сайте, являются представители Русской православной церкви, одной из протестантских конфессий (по ротации) и Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.
Собеседник РИА Новости отметил, что при этом вспоминается позиция главы католиков латинского обряда на Украине архиепископа Львовского Мечислава Мокшицкого, который поддержал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, и фактически выступил в поддержку гонений против неё.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Во ВСЦиРО, по информации на его сайте, входят, среди прочих, глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук и епископ Киевско-Житомирский Римско-католической церкви на Украине Виталий Кривицкий.
РИА Новости обратилось за комментарием в Римско-католическую архиепархию Божией Матери в Москве.
РелигияУкраинаМоскваРоссияВладимир ЗеленскийПавел ПецциРусская православная церковьУкраинская православная церковьВерховная Рада Украины
 
 
