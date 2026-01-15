Глава католиков России не подписал документ в поддержку христиан на Украине

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци не подписывал заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в поддержку гонимых христиан, сообщил РИА Новости осведомлённый источник в Русской православной церкви.
ХМКК в четверг опубликовал на своём сайте заявление, осуждающее использование религии в политических интересах, отметив, что подобное происходит на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и других государствах. ХМКК подчеркнул, что всегда выступал в защиту прав христиан разных конфессий, в том числе православных, католиков и протестантов. Тем не менее в перечне подписавших заявление религиозных деятелей нет сопредседательствующего в ХМКК Пецци.
"Действительно, архиепископ Павел Пецци не подписал заявление, и это вызывает вопросы. Потому что, во-первых, в тексте упомянуты католические верующие – как те, в защиту кого, в том числе, выступает ХМКК. Во-вторых, известно, что в других регионах мира, где присутствует не менее чувствительная повестка, представители католической церкви нередко очень активно выступают в поддержку благих инициатив, продиктованных ответственностью христиан перед Богом. А в данном случае мы этого не видим", – сказал агентству источник в Русской православной церкви.
ХМКК был учрежден в 1993 году и является самой крупной межхристианской площадкой на территории Евразии. Сопредседателями совета ХМКК, согласно информации на его сайте, являются представители Русской православной церкви, одной из протестантских конфессий (по ротации) и Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.
Собеседник РИА Новости отметил, что при этом вспоминается позиция главы католиков латинского обряда на Украине архиепископа Львовского Мечислава Мокшицкого, который поддержал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь, и фактически выступил в поддержку гонений против неё.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО), не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Во ВСЦиРО, по информации на его сайте, входят, среди прочих, глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук и епископ Киевско-Житомирский Римско-католической церкви на Украине Виталий Кривицкий.
РИА Новости обратилось за комментарием в Римско-католическую архиепархию Божией Матери в Москве.