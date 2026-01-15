Чемпион Европы перешел из "Атлетико" в "Аталанту"

Распадори 25 лет, он перешел в "Атлетико" в августе 2025 года за 22 млн евро из "Наполи", с которым стал двукратным чемпионом Италии. За полгода в мадридском клубе Распадори провел 15 матчей и забил два мяча. Также на его счету 45 игр и 11 голов в составе сборной Италии, вместе с которой он выиграл чемпионат Европы в 2021 году.