https://ria.ru/20260115/raspadori-2068193338.html
Чемпион Европы перешел из "Атлетико" в "Аталанту"
Чемпион Европы перешел из "Атлетико" в "Аталанту" - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Чемпион Европы перешел из "Атлетико" в "Аталанту"
Нападающий сборной Италии по футболу Джакомо Распадори перешел из мадридского "Атлетико" в "Аталанту" из Бергамо, сообщается на официальном сайте клуба Серии А. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T23:30:00+03:00
2026-01-15T23:30:00+03:00
2026-01-15T23:30:00+03:00
футбол
спорт
джакомо распадори
атлетико (мадрид)
аталанта
наполи
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823524695_278:79:2000:1048_1920x0_80_0_0_fa4c90ae9a6b5ff1646e5d7e922cb976.jpg
https://ria.ru/20260111/match-2067182485.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823524695_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_110e14f3c88d0852c9a4cda49b2cf0ee.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джакомо распадори, атлетико (мадрид), аталанта, наполи, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Джакомо Распадори, Атлетико (Мадрид), Аталанта, Наполи, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Чемпион Европы перешел из "Атлетико" в "Аталанту"
Чемпион Европы по футболу Джакомо Распадори перешел из "Атлетико" в "Аталанту"
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нападающий сборной Италии по футболу Джакомо Распадори перешел из мадридского "Атлетико" в "Аталанту" из Бергамо, сообщается на официальном сайте клуба Серии А.
Переход осуществлен на постоянной основе, условия сделки не разглашаются. Распадори будет выступать в "Аталанте" под 18-м номером.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил у себя в соцсети X, что "Аталанта" заплатит "Атлетико" за трансфер 22 млн евро плюс 1 млн евро бонусов.
Распадори 25 лет, он перешел в "Атлетико" в августе 2025 года за 22 млн евро из "Наполи", с которым стал двукратным чемпионом Италии. За полгода в мадридском клубе Распадори провел 15 матчей и забил два мяча. Также на его счету 45 игр и 11 голов в составе сборной Италии, вместе с которой он выиграл чемпионат Европы в 2021 году.