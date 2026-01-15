Рейтинг@Mail.ru
Чемпион Европы перешел из "Атлетико" в "Аталанту"
Футбол
 
23:30 15.01.2026
Чемпион Европы перешел из "Атлетико" в "Аталанту"
Чемпион Европы перешел из "Атлетико" в "Аталанту"
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нападающий сборной Италии по футболу Джакомо Распадори перешел из мадридского "Атлетико" в "Аталанту" из Бергамо, сообщается на официальном сайте клуба Серии А.
Переход осуществлен на постоянной основе, условия сделки не разглашаются. Распадори будет выступать в "Аталанте" под 18-м номером.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил у себя в соцсети X, что "Аталанта" заплатит "Атлетико" за трансфер 22 млн евро плюс 1 млн евро бонусов.
Распадори 25 лет, он перешел в "Атлетико" в августе 2025 года за 22 млн евро из "Наполи", с которым стал двукратным чемпионом Италии. За полгода в мадридском клубе Распадори провел 15 матчей и забил два мяча. Также на его счету 45 игр и 11 голов в составе сборной Италии, вместе с которой он выиграл чемпионат Европы в 2021 году.
11 января, 00:53
Гол Де Кетеларе помог "Аталанте" обыграть "Торино" в матче Серии А
11 января, 00:53
 
Футбол
 
