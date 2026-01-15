https://ria.ru/20260115/raketa-2067980403.html
Над Брянской областью уничтожили две ракеты "Нептун"
Над Брянской областью уничтожили две ракеты "Нептун" - РИА Новости, 15.01.2026
Над Брянской областью уничтожили две ракеты "Нептун"
Две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" были уничтожены ночью над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянский район
брянск
брянская область
брянский район
брянск
Над Брянской областью уничтожили две ракеты "Нептун"
Богомаз сообщил об уничтожении 2 ракет "Нептун" и 6 БПЛА над Брянской областью