Над Брянской областью уничтожили две ракеты "Нептун" - РИА Новости, 15.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 15.01.2026 (обновлено: 09:56 15.01.2026)
Над Брянской областью уничтожили две ракеты "Нептун"
Над Брянской областью уничтожили две ракеты "Нептун" - РИА Новости, 15.01.2026
Над Брянской областью уничтожили две ракеты "Нептун"
Две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" были уничтожены ночью над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем...
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянский район
брянск
брянская область
брянский район
брянск
безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), брянский район, брянск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянский район, Брянск
Над Брянской областью уничтожили две ракеты "Нептун"

Богомаз сообщил об уничтожении 2 ракет "Нептун" и 6 БПЛА над Брянской областью

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
ТУЛА, 15 янв – РИА Новости. Две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" были уничтожены ночью над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Благодаря подразделениям ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены шесть реактивных БПЛА самолетного типа, а также две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", - говорится в сообщении.
По словам Богомаза, пострадавших нет, однако в результате отражения атаки повреждено остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания в Брянском районе. Также повреждёны фасад и кровля жилого дома в Фокинском районе Брянска.
Минобороны ранее сообщило о шести сбитых БПЛА в Брянской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Безопасность Брянская область Александр Богомаз Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Брянский район Брянск
 
 
