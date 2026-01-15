https://ria.ru/20260115/putin-2068112196.html
Дипломатия все чаще подменяется односторонними действиями, заявил Путин
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дипломатия все чаще подменяется односторонними действиями, вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто считает допустимым отдавать приказы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок всё чаще подменяются односторонними, причем опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного, считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы", - сказал глава государства в ходе церемонии.