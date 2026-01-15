"Новый Нострадамус" пророчит "смерть короля" и конец конфликта на Украине

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. Британский "новый Нострадамус", поделился своими предсказаниями на 2026 год. По мнению провидца, в этом году мир ждет череда глобальных потрясений, среди которых есть то, чего никто не ожидал.

Пророк с тридцатилетним "стажем"

Крейг Гамильтон-Паркер, британский писатель и экстрасенс, делает прогнозы о будущем уже более 30 лет. Он получил прозвище "новый Нострадамус" после того, как, по мнению некоторых, предсказал пандемию, смерть королевы Елизаветы II и выход Великобритании из Евросоюза.

В марте 2025 года в видео он рассказал о своем тревожном видении.

"Это был какой-то корабль, попавший в беду. Это может быть нефтяной танкер, а может, и пассажирское судно, но я чувствую, что произойдет какое-то загрязнение окружающей среды", — сообщил Крейг.

© AP Photo / Dan Kitwood Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии © AP Photo / Dan Kitwood Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии

Семь дней спустя, 11 марта, судно MV Solong столкнулось с нефтяным танкером в Северном море, что привело к крупному пожару.

Также считается, что в 2024 году прорицатель верно предсказал как покушение на Дональда Трампа, так и его последующую победу на президентских выборах в США.

Резкие изменения весной

Важнейшим событием следующего года будет, по мнению провидца, лопнувший весной "пузырь ИИ". По прогнозам Крейга, после резкой коррекции ИИ и технологических акций произойдет короткий и резкий глобальный спад.

"Ведущая криптовалюта упадет в цене на 70 процентов, подорвав доверие к отрасли во всем мире", — предсказал он.

Хоть падение и будет кратковременным, "новый Нострадамус" считает, что оно выявит глубокие структурные недостатки на мировых рынках.

Бунты в Европе и война в США

Крейг предсказывает массовые беспорядки и бунты по всей Европе и Северной Америке, которые начнутся в 2026-м. Он увидел, как восстают фермеры и студенты, особенно во Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

Тем временем в Соединенных Штатах, по его словам , "левые активисты и исламистские группировки сталкиваются с консервативными группами".

Смерть монарха

Совсем не радужный год, по мнению Крейга, ждет и Великобританию. Он заявил на страницах Metro: "Весенне-летний рыночный шок ударит по Великобритании сильнее, чем по остальным странам Запада, подорвав доверие к правительству".

© AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Это приведет к массовым протестам, общественному недовольству, а в конечном счете вызовет конституционный кризис. Правительство премьера Кира Стармера рухнет из-за внутренних распрей.

Его последний негативный прогноз для Великобритании — смерть короля Карла III, которая шокирует всю страну. "Лучиком света" для людей станет возвращение к корням.

"Несмотря на потрясения, в Великобритании растет интерес к традиционной христианской вере, что является частью более масштабной духовной перезагрузки", — сказал Крейг.

© AP Photo / Alastair Grant Карл III © AP Photo / Alastair Grant Карл III

Что ждет Россию

Что касается украинского конфликта, то ранее экстрасенс утверждал: Россия сохранит свой коридор к Крыму. Гамильтон-Паркер по-прежнему "видит этот сценарий после неожиданной сделки между Трампом и Путиным", отмечает газета Metro.

Много интересного, по мнению Крейга, произойдет в Иране и Сирии, эти страны ждет большая трансформация.