Правительство утвердило план по созданию системы мониторинга климата

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ Правительство РФ утвердило план мероприятий для реализации инновационного проекта по созданию национальной системы мониторинга климатически активных веществ в 2026–2030 годах.

« "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий для реализации второго этапа инновационного проекта "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Создание этой системы – одна из задач, выполнение которой необходимо для достижения национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика". Такой ресурс обеспечит получение независимых климатических прогнозов и информации о причинах изменения климата. Научно обоснованные данные и экологический мониторинг станут основой для принятия управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации экономики к глобальным изменениям климата. Это позволит повысить эффективность принимаемых государством мер в области климатической повестки, отмечается в сообщении.

Второй этап реализации проекта рассчитан на 2026–2030 годы и направлен на завершение формирования научной, инфраструктурной и методической основы для новой системы, её апробацию и функционирование в полном объёме. Для этого запланированы мероприятия, предполагающие модернизацию материально-технической базы и программы фонового мониторинга климатически активных веществ, совершенствование методической базы, продолжение научно-исследовательских работ, направленных на развитие систем прогнозирования изменения климата.