Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило план по созданию системы мониторинга климата - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 15.01.2026 (обновлено: 10:06 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/pravitelstvo-2067987587.html
Правительство утвердило план по созданию системы мониторинга климата
Правительство утвердило план по созданию системы мониторинга климата - РИА Новости, 15.01.2026
Правительство утвердило план по созданию системы мониторинга климата
Правительство РФ утвердило план мероприятий для реализации инновационного проекта по созданию национальной системы мониторинга климатически активных веществ в... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T10:05:00+03:00
2026-01-15T10:06:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
https://ria.ru/20250414/ekologiya-2011212016.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство утвердило план по созданию системы мониторинга климата

Кабмин утвердил план мероприятий по созданию системы мониторинга климата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило план мероприятий для реализации инновационного проекта по созданию национальной системы мониторинга климатически активных веществ в 2026–2030 годах.
«

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий для реализации второго этапа инновационного проекта "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Создание этой системы – одна из задач, выполнение которой необходимо для достижения национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика". Такой ресурс обеспечит получение независимых климатических прогнозов и информации о причинах изменения климата. Научно обоснованные данные и экологический мониторинг станут основой для принятия управленческих решений в области ограничения выбросов парниковых газов и адаптации экономики к глобальным изменениям климата. Это позволит повысить эффективность принимаемых государством мер в области климатической повестки, отмечается в сообщении.
Второй этап реализации проекта рассчитан на 2026–2030 годы и направлен на завершение формирования научной, инфраструктурной и методической основы для новой системы, её апробацию и функционирование в полном объёме. Для этого запланированы мероприятия, предполагающие модернизацию материально-технической базы и программы фонового мониторинга климатически активных веществ, совершенствование методической базы, продолжение научно-исследовательских работ, направленных на развитие систем прогнозирования изменения климата.
Инновационный проект "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ" был утверждён Правительством в 2022 году. Его реализация необходима для разработки мер, направленных на экологическую трансформацию отраслей экономики, адаптацию экономики и населения к изменениям климата.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин рассказал об усилиях правительства по защите экологии
14 апреля 2025, 18:25
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала