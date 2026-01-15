Рейтинг@Mail.ru
Правительство может перераспределить средства родовых сертификатов
03:23 15.01.2026
Правительство может перераспределить средства родовых сертификатов
Правительство может перераспределить средства родовых сертификатов
Правительство РФ поручило проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению абортов, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 15.01.2026
2026
Правительство может перераспределить средства родовых сертификатов

Часть средств родового сертификата могут направить на профилактику абортов

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ поручило проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению абортов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ.
Согласно распоряжению, Минздраву и Минфину в 2026 году нужно проработать вопрос о перераспределении средств родового сертификата на мероприятия по недопущению прерывания беременности. Ведомства подготовят соответствующие предложения и представят доклад в правительство.
Беременная женщина с витаминами - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Воронежской области предложили защищать женщин от склонения к абортам
9 апреля 2025, 17:49
Родовой сертификат — это электронный документ, который подтверждает право беременной женщины на получение бесплатной медицинской помощи в рамках государственной программы. Он оплачивает весь комплекс медицинской помощи от постановки на учет до первого дня рождения ребенка.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году. По ее словам, это "очень неплохая цифра", однако есть куда двигаться дальше.
Врач проводит УЗИ-диагностику девушке - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В России усилят контроль за клиниками, где делают аборты
10 января, 01:28
 
