Посольство России в Бельгии назвало голословными обвинения своих дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Обвинения бельгийской разведки в шпионаже в адрес российских дипломатов голословные, заявили РИА Новости в посольстве России в Бельгии.
В опубликованном докладе бельгийской разведки 15 января говорится, что в отдельные месяцы 2025 года Бельгия отказывала более чем по половине заявок на российские дипломатические визы из-за подозрений в шпионаже.
"В связи с содержащимися в январском ежегодном докладе бельгийских разведслужб и публичных высказываниях главы службы госбезопасности Ф.Бостин голословными обвинениями в адрес Российской Федерации посольство России в Бельгии выражает озабоченность раскручиванием очередной кампании шпиономании вокруг российских дипломатических загранучреждений в Бельгии и запугиванием населения страны мнимой "российской угрозой", - сказали в дипмиссии.
Власти Бельгии 29 марта 2022 года приняли решение выслать из страны 21 российского дипломата.