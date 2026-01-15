Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики

В сентябре занимавший тогда пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в организации наблюдается системный кризис, вызванный последовательным отходом от фундаментальных принципов организации, в которой практически не осталось ни безопасности, ни сотрудничества, ни дипломатии. По его словам, согласованные на высшем уровне базовые документы, призванные направлять деятельность ОБСЕ и создавать ей перспективы, забыты.