Рейтинг@Mail.ru
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 15.01.2026 (обновлено: 18:09 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/politika-2068059608.html
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики - РИА Новости, 15.01.2026
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики
Если Швейцария задействует прагматизм и политическую выдержку, ОБСЕ может уйти с обочины международной политики, заявил постпред РФ при организации Дмитрий... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:09:00+03:00
2026-01-15T18:09:00+03:00
в мире
швейцария
россия
дмитрий полянский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ec2160aebb38846186f668fdf61f4188.jpg
https://ria.ru/20260115/kassis-2068076372.html
https://ria.ru/20251230/poljanskij-2065761186.html
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043981165_164:0:2393:1672_1920x0_80_0_0_9b02dd75528455c97cf14691351de7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия, дмитрий полянский, обсе
В мире, Швейцария, Россия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики

Полянский: ОБСЕ уйдет с обочины международной политики при прагматизме Швейцарии

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 15 янв - РИА Новости. Если Швейцария задействует прагматизм и политическую выдержку, ОБСЕ может уйти с обочины международной политики, заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, от действий Берна будет зависеть выживание ОБСЕ на фоне геополитического излома и девальвации международного права.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
ОБСЕ ждет немедленную реакции стран-членов в случае эскалации в Гренландии
15:09
"Если вам действительно будет по силам задействовать здоровый прагматизм, мудрость и политическую выдержку, то у нас может появиться реальный шанс не утратить окончательно каналы профессионального взаимодействия. Это позволило бы увести ОБСЕ с обочины, где она оказалась из-за недальновидности и безответственности некоторых государств-участников, которые подменили диалог демагогией и исключили тем самым перспективы реализации каких-либо значимых проектов на венской площадке", - сказал Полянский, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, комментируя презентацию приоритетов председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.
В сентябре занимавший тогда пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в организации наблюдается системный кризис, вызванный последовательным отходом от фундаментальных принципов организации, в которой практически не осталось ни безопасности, ни сотрудничества, ни дипломатии. По его словам, согласованные на высшем уровне базовые документы, призванные направлять деятельность ОБСЕ и создавать ей перспективы, забыты.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Запад использует площадку ОБСЕ для обличения России, заявил Полянский
30 декабря 2025, 19:27
 
В миреШвейцарияРоссияДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала