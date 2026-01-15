https://ria.ru/20260115/politika-2068059608.html
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики
Если Швейцария задействует прагматизм и политическую выдержку, ОБСЕ может уйти с обочины международной политики, заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
Полянский назвал условия ухода ОБСЕ с обочины международной политики
Полянский: ОБСЕ уйдет с обочины международной политики при прагматизме Швейцарии
ВЕНА, 15 янв - РИА Новости. Если Швейцария задействует прагматизм и политическую выдержку, ОБСЕ может уйти с обочины международной политики, заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, от действий Берна будет зависеть выживание ОБСЕ
на фоне геополитического излома и девальвации международного права.
"Если вам действительно будет по силам задействовать здоровый прагматизм, мудрость и политическую выдержку, то у нас может появиться реальный шанс не утратить окончательно каналы профессионального взаимодействия. Это позволило бы увести ОБСЕ с обочины, где она оказалась из-за недальновидности и безответственности некоторых государств-участников, которые подменили диалог демагогией и исключили тем самым перспективы реализации каких-либо значимых проектов на венской площадке", - сказал Полянский
, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене
, комментируя презентацию приоритетов председательства Швейцарии
в ОБСЕ в 2026 году.
В сентябре занимавший тогда пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в организации наблюдается системный кризис, вызванный последовательным отходом от фундаментальных принципов организации, в которой практически не осталось ни безопасности, ни сотрудничества, ни дипломатии. По его словам, согласованные на высшем уровне базовые документы, призванные направлять деятельность ОБСЕ и создавать ей перспективы, забыты.