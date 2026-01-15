Французский политик назвал учения стран ЕС в Гренландии несерьезным шагом

ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в четверг, что не считает серьезным шагом организацию учений европейских стран в Гренландии и участие в этих учениях французских войск.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии.
"Нет, это не серьезно. При том, что эти учения... организованы в рамках НАТО", - сказал политик в эфире телеканала CNews, отвечая на вопрос ведущей, является ли организация учений европейских стран в Гренландией значительным шагом со стороны Европы.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.