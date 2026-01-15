Французский политик назвал учения стран ЕС в Гренландии несерьезным шагом

ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в четверг, что не считает серьезным шагом организацию учений европейских стран в Гренландии и участие в этих учениях французских войск.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.