Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал учения стран ЕС в Гренландии несерьезным шагом - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/politik-2068025439.html
Французский политик назвал учения стран ЕС в Гренландии несерьезным шагом
Французский политик назвал учения стран ЕС в Гренландии несерьезным шагом - РИА Новости, 15.01.2026
Французский политик назвал учения стран ЕС в Гренландии несерьезным шагом
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в четверг, что не считает серьезным шагом организацию учений европейских стран в Гренландии и... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:34:00+03:00
2026-01-15T12:34:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
николя дюпон-эньян
эммануэль макрон
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006949519_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_af2099a2ba9d83f8e342da1f9986e083.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2067972360.html
https://ria.ru/20260115/pretenzii-2067952281.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006949519_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_d50864ecdd30426eaf9915e91cb38bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, николя дюпон-эньян, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, США, Николя Дюпон-Эньян, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Французский политик назвал учения стран ЕС в Гренландии несерьезным шагом

Политик Дюпон-Эньян назвал учения европейских стран в Гренландии несерьезными

© AP Photo / Emilio MorenattiГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил в четверг, что не считает серьезным шагом организацию учений европейских стран в Гренландии и участие в этих учениях французских войск.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Аннексия Гренландии" стал первой подобной инициативой США за почти 130 лет
08:27
"Нет, это не серьезно. При том, что эти учения... организованы в рамках НАТО", - сказал политик в эфире телеканала CNews, отвечая на вопрос ведущей, является ли организация учений европейских стран в Гренландией значительным шагом со стороны Европы.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Дании заявил о серьезности претензий Трампа на Гренландию
03:00
 
В миреГренландияДанияСШАНиколя Дюпон-ЭньянЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала