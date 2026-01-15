Рейтинг@Mail.ru
"Выходят из строя". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 15.01.2026
15:40 15.01.2026
"Выходят из строя". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
"Выходят из строя". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО
"Выходят из строя". На Западе раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в зоне СВО

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украинские боевики из-за ухудшения погодных условий столкнулись с проблемами в работе дронов, в то время как российская армия использует морозы для продвижения по линии фронта, передает Polsat TV.
"Из-за низких температур выходит из строя оптоволокно, а густые туманы мешают работать операторам БПЛА. Российская армия же в полной мере использует тяжелые погодные условия, проводя крупные штурмы во время особо сильных морозов", — говорится в материале.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе
15:02
Отмечается, что главной проблемой становится замерзание оптоволокна — лед мешает разматывать провод летательного аппарата и делает его хрупким. Это, однако, становится серьезной проблемой только для ВСУ, так как они сталкиваются с трудностями при восполнении дефицита беспилотников. Россия же способна производить БПЛА в более крупных масштабах, подчеркивается в публикации.
Ранее журнал The National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских боевиков. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* также называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Никто не видел". На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России
13:25
* Признан в России террористом и экстремистом.
 
