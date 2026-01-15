Аналитик объяснила, какие переводы банки считают подозрительными с января

Внимание банков обращено на регулярные переводы между физлицами без внятного экономического смысла. Прежде всего, это схожие суммы от разных отправителей. Риски растут при попытках дробить платежи и резко менять обороты по счету. Важно и то, откуда берутся деньги и соответствуют ли расходы официальным доходам.