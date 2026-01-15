Рейтинг@Mail.ru
Кандидатов в газету Пентагона спрашивают о поддержке политики Трампа - РИА Новости, 15.01.2026
14:25 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/pentagon-2068063922.html
Кандидатов в газету Пентагона спрашивают о поддержке политики Трампа
Кандидатов в газету Пентагона спрашивают о поддержке политики Трампа - РИА Новости, 15.01.2026
Кандидатов в газету Пентагона спрашивают о поддержке политики Трампа
Соискателям работы в американской военной газете Stars and Stripes, редакционная независимость которой закреплена решением конгресса США, при приёме на работу... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:25:00+03:00
2026-01-15T14:25:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
министерство обороны сша
2026
сша, в мире, дональд трамп, министерство обороны сша
США, В мире, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Кандидатов в газету Пентагона спрашивают о поддержке политики Трампа

WP: кандидатов на работу в газету Пентагона спрашивают о поддержке Трампа

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Соискателям работы в американской военной газете Stars and Stripes, редакционная независимость которой закреплена решением конгресса США, при приёме на работу задают вопросы о готовности поддерживать политические приоритеты администрации президента Дональда Трампа, пишет в четверг газета Washington Post.
Как уточняет издание, при подаче заявок через федеральный портал USAJobs кандидатов просят объяснить, "как они будут продвигать исполнительные указы и приоритеты политики президента", а также указать конкретные инициативы администрации и описать возможный вклад в их реализацию в случае трудоустройства.
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В США съемочная группа CNN пострадала от действий полиции
14:00
По данным Washington Post, подобная формулировка вызвала обеспокоенность среди сотрудников издания и экспертов в сфере СМИ, поскольку Stars and Stripes, несмотря на финансирование со стороны Пентагона и статус сотрудников как госслужащих, по закону обязана сохранять редакционную независимость. "Запрос к кандидатам о том, как они будут поддерживать политику администрации, противоречит журналистской и установленной конгрессом миссии Stars and Stripes", - заявила омбудсмен газеты Жаклин Смит.
По её словам, такие требования нарушают базовые нормы журналистской этики и принцип беспристрастности.
Смит уточнила, что руководство Stars and Stripes узнало о наличии данного вопроса лишь после обращения Washington Post, а его включение стало инициативой Управления кадровой службы США, а не редакции издания.
Главный редактор газеты Эрик Славин в письменном комментарии Washington Post подчеркнул, что Stars and Stripes "придерживается строгих стандартов объективности" и "не уклоняется от критического освещения действий военных чиновников, когда того требует журналистский долг".
Stars and Stripes была основана в период Гражданской войны в США и непрерывно издаётся со времён Второй мировой войны. По данным издателя, совокупная аудитория издания на всех платформах составляет около 1,4 млн человек в день.
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
FT узнала, зачем США перебрасывают самолеты из региона Персидского залива
12:49
 
СШАВ миреДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
