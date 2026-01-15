Кандидатов в газету Пентагона спрашивают о поддержке политики Трампа

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Соискателям работы в американской военной газете Stars and Stripes, редакционная независимость которой закреплена решением конгресса США, при приёме на работу задают вопросы о готовности поддерживать политические приоритеты администрации президента Дональда Трампа, пишет в четверг газета Соискателям работы в американской военной газете Stars and Stripes, редакционная независимость которой закреплена решением конгресса США, при приёме на работу задают вопросы о готовности поддерживать политические приоритеты администрации президента Дональда Трампа, пишет в четверг газета Washington Post

Как уточняет издание, при подаче заявок через федеральный портал USAJobs кандидатов просят объяснить, "как они будут продвигать исполнительные указы и приоритеты политики президента", а также указать конкретные инициативы администрации и описать возможный вклад в их реализацию в случае трудоустройства.

По данным Washington Post, подобная формулировка вызвала обеспокоенность среди сотрудников издания и экспертов в сфере СМИ, поскольку Stars and Stripes, несмотря на финансирование со стороны Пентагона и статус сотрудников как госслужащих, по закону обязана сохранять редакционную независимость. "Запрос к кандидатам о том, как они будут поддерживать политику администрации, противоречит журналистской и установленной конгрессом миссии Stars and Stripes", - заявила омбудсмен газеты Жаклин Смит.

По её словам, такие требования нарушают базовые нормы журналистской этики и принцип беспристрастности.

Смит уточнила, что руководство Stars and Stripes узнало о наличии данного вопроса лишь после обращения Washington Post, а его включение стало инициативой Управления кадровой службы США , а не редакции издания.

Главный редактор газеты Эрик Славин в письменном комментарии Washington Post подчеркнул, что Stars and Stripes "придерживается строгих стандартов объективности" и "не уклоняется от критического освещения действий военных чиновников, когда того требует журналистский долг".