Патриарх Кирилл назначил главу патриаршей гуманитарной миссии в Донбассе

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил диакона Игоря Куликова директором патриаршей гуманитарной миссии, поддерживающей нуждающихся в Донбассе и Новороссии.
"На основании решения учредителей автономной некоммерческой благотворительной организации "Патриаршая гуманитарная миссия" в лице святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен директор патриаршей гуманитарной миссии. Им стал руководитель отдела социального служения Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению диакон Игорь Куликов", – говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея
12 января, 14:32
Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена решением Священного синода РПЦ в августе 2023 года для общей координации и развития помощи пострадавшим мирным жителям, вынужденным переселенцам в зоне конфликта. Миссией руководили председатели Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.
"Куликов трудится в Синодальном отделе по благотворительности с 2011 года. За последние четыре года неоднократно выезжал в зону конфликта. Под его непосредственным руководством создавались все действующие на текущий момент направления работы патриаршей гуманитарной миссии", – говорится в сообщении.
В настоящее время, по информации РПЦ, в приграничных районах и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, в которых обработано свыше 361 тысячи обращений. Пострадавшим передано свыше 4 тысяч тонн гуманитарной помощи. Оказывается ежедневная помощь в 10 медицинских и социальных учреждениях. Для поддержки мирных жителей в Донбасс съездили свыше 6,2 тысячи церковных добровольцев. В рамках проекта восстановления частного жилья нуждающихся в зоне конфликта силами добровольцев отремонтировано свыше 640 домов.