Патриарх Кирилл назначил главу патриаршей гуманитарной миссии в Донбассе

Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена решением Священного синода РПЦ в августе 2023 года для общей координации и развития помощи пострадавшим мирным жителям, вынужденным переселенцам в зоне конфликта. Миссией руководили председатели Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.

"Куликов трудится в Синодальном отделе по благотворительности с 2011 года. За последние четыре года неоднократно выезжал в зону конфликта. Под его непосредственным руководством создавались все действующие на текущий момент направления работы патриаршей гуманитарной миссии", – говорится в сообщении.