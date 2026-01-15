Рейтинг@Mail.ru
Фетисов раскрыл, в чем Овечкин превосходит Гретцки
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:50 15.01.2026 (обновлено: 13:01 15.01.2026)
Фетисов раскрыл, в чем Овечкин превосходит Гретцки
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Российский капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в последних сезонах показывает более результативную игру, чем канадец Уэйн Гретцки на исходе своей карьеры, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкин в апреле 2024 года побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894 шайбы). На данный момент в активе 40-летнего россиянина 917 голов. По сумме шайб в чемпионатах лиги и Кубке Стэнли рекордсменом остается Гретцки (1016), Овечкин 994 раза поразил ворота соперников.
«
"У Гретцки сейчас в сумме на 1016 голов. Но он закончил раньше Саши (в 38 лет), и у него не было таких стабильных показателей в последние годы карьеры. Ведь большинство своих шайб Уэйн забросил в ее начале. А Саша забивает стабильно. И забрасывает более 30 шайб в последние годы из сезона в сезон, это неимоверное достижение. Это даже сложно себе представить", - сказал Фетисов.
"Я общаюсь с людьми, которые знают толк во всем, что касается хоккея, и мы не понимаем, как это вообще возможно. Просто радуемся за Сашу, хочется, чтобы он получал удовольствие от всего, что делает на льду. И я думаю, что чем сейчас ближе будет рекорд Гретцки, тем больше будет ажиотаж вокруг этого", - отметил собеседник агентства.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Фетисов заявил, что Гашека не лишат членства в Зале хоккейной славы
10:29
 
Хоккей
 
