Фетисов раскрыл, в чем Овечкин превосходит Гретцки
Фетисов раскрыл, в чем Овечкин превосходит Гретцки - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Фетисов раскрыл, в чем Овечкин превосходит Гретцки
Российский капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в последних сезонах показывает более результативную игру,... 15.01.2026
2026-01-15T12:50:00+03:00
2026-01-15T12:50:00+03:00
2026-01-15T13:01:00+03:00
хоккей
александр овечкин
уэйн гретцки
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
вячеслав фетисов
Новости
ru-RU
Фетисов раскрыл, в чем Овечкин превосходит Гретцки
Фетисов: Овечкин в последние годы забивает больше, чем Гретцки на финише карьеры
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Российский капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в последних сезонах показывает более результативную игру, чем канадец Уэйн Гретцки на исходе своей карьеры, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкин
в апреле 2024 года побил рекорд Гретцки
по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ
(894 шайбы). На данный момент в активе 40-летнего россиянина 917 голов. По сумме шайб в чемпионатах лиги и Кубке Стэнли рекордсменом остается Гретцки (1016), Овечкин 994 раза поразил ворота соперников.
«
"У Гретцки сейчас в сумме на 1016 голов. Но он закончил раньше Саши (в 38 лет), и у него не было таких стабильных показателей в последние годы карьеры. Ведь большинство своих шайб Уэйн забросил в ее начале. А Саша забивает стабильно. И забрасывает более 30 шайб в последние годы из сезона в сезон, это неимоверное достижение. Это даже сложно себе представить", - сказал Фетисов.
"Я общаюсь с людьми, которые знают толк во всем, что касается хоккея, и мы не понимаем, как это вообще возможно. Просто радуемся за Сашу, хочется, чтобы он получал удовольствие от всего, что делает на льду. И я думаю, что чем сейчас ближе будет рекорд Гретцки, тем больше будет ажиотаж вокруг этого", - отметил собеседник агентства.