Опрос: более половины жителей ЕС оценивают будущее мира пессимистично
Более 50% жителей ЕС пессимистично относятся к будущему мира, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR). РИА Новости, 15.01.2026
