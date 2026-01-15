Рейтинг@Mail.ru
Опрос: более половины жителей ЕС оценивают будущее мира пессимистично
15.01.2026
Опрос: более половины жителей ЕС оценивают будущее мира пессимистично
в мире
евросоюз
европейский совет по международным отношениям
https://ria.ru/20251202/es-2059082704.html
в мире, евросоюз, европейский совет по международным отношениям
В мире, Евросоюз, Европейский совет по международным отношениям
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 50% жителей ЕС пессимистично относятся к будущему мира, следует из опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).
По данным опроса, 51% опрошенных в 10 странах ЕС пессимистично настроены по отношению к будущему мира, еще 12% настроены оптимистично. При этом 33% опрошенных относятся ни оптимистично, ни пессимистично, а 4% не знали, что ответить.
Опрос проводился в 10 странах ЕС в ноябре 2025 года среди более 13 тысяч респондентов, погрешность не указана.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Опрос показал, сколько европейцев считают, что ЕС много тратит на Украину
2 декабря 2025, 02:33
 
В миреЕвросоюзЕвропейский совет по международным отношениям
 
 
