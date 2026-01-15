В Новосибирской области задержали подростков за попытку теракта

В отношении троих подростков расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Им уже предъявлены обвинения.

В свою очередь транспортная полиция сообщает, что 17-летний подросток во время переписки в интернете с неизвестным получил предложение о подработке. К выполнению задания он привлек знакомых в возрасте 14 и 16 лет. "Попытка поджога оказалась безрезультатной, действия злоумышленников не повлияли на движение поездов на этом участке железной дороги", - отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.