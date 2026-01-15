Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области задержали подростков за попытку теракта
12:14 15.01.2026 (обновлено: 12:18 15.01.2026)
В Новосибирской области задержали подростков за попытку теракта
Троих подростков задержали за покушение на террористический акт – поджог релейного шкафа на железной дороге в Новосибирской области, сообщило Восточное... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия, россия, новосибирская область, барабинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Барабинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области задержали подростков за попытку теракта

В Новосибирской области задержали 3 подростков за поджог релейного шкафа

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramВ Новосибирской области задержали подростков за поджог релейного шкафа
В Новосибирской области задержали подростков за поджог релейного шкафа - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
В Новосибирской области задержали подростков за поджог релейного шкафа
НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Троих подростков задержали за покушение на террористический акт – поджог релейного шкафа на железной дороге в Новосибирской области, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Фигурантов задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и транспортной полиции МВД России по Сибирскому федеральному округу. В отношении одного задержанного судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим избран домашний арест", - говорится в сообщении.
В отношении троих подростков расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Им уже предъявлены обвинения.
По данным следствия, подростки в декабре 2025 года, на перегоне между станциями Тебисская и Кирзинская Западно-Сибирской железной дороги в Барабинском районе Новосибирской области, выполняя за деньги задание неустановленного лица в сети интернет, совершили поджог релейного шкафа. Свои действия обвиняемые снимали на камеру мобильного телефона.
В свою очередь транспортная полиция сообщает, что 17-летний подросток во время переписки в интернете с неизвестным получил предложение о подработке. К выполнению задания он привлек знакомых в возрасте 14 и 16 лет. "Попытка поджога оказалась безрезультатной, действия злоумышленников не повлияли на движение поездов на этом участке железной дороги", - отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Проведены проверки показаний на месте, допросы, назначен ряд экспертиз.
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьБарабинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
