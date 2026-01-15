Главврач новокузнецкого роддома, где умерли дети, не признал вину

По словам следователя, предварительно установлено, что с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года сотрудники горбольницы №1 и сотрудники детской клинической больницы имени профессора Малаховского ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности по оказанию медицинских услуг и проведению родоразрешений. В связи с этим "из-за неосторожности каждого из сотрудников" наступила смерть девяти новорожденных.