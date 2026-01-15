Рейтинг@Mail.ru
Главврач новокузнецкого роддома, где умерли дети, не признал вину - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 15.01.2026 (обновлено: 18:08 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/novokuznetsk-2068082605.html
Главврач новокузнецкого роддома, где умерли дети, не признал вину
Главврач новокузнецкого роддома, где умерли дети, не признал вину - РИА Новости, 15.01.2026
Главврач новокузнецкого роддома, где умерли дети, не признал вину
Главный врач Новокузнецкой больницы Виталий Херасков, задержанный после смерти девяти детей в роддоме №1, не признает вины, заявил в суде следователь... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:28:00+03:00
2026-01-15T18:08:00+03:00
происшествия
россия
новокузнецк
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068144605_113:347:3137:2048_1920x0_80_0_0_1baa08ca7cdff6c0a889c85e7446ac65.jpg
https://ria.ru/20260115/kuzbass-2067981237.html
https://ria.ru/20260114/glavvrach-2067760944.html
россия
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068144605_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_27ebf4095323eaecdc1ef780b6b4f90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новокузнецк, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Россия, Новокузнецк, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Главврач новокузнецкого роддома, где умерли дети, не признал вину

РИА Новости: главврач роддома в Новокузнецке не признал вину в смерти 9 детей

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкГлавный врач Новокузнецкой больницы №1 Виталий Херасков, задержанный после смерти девяти детей в роддоме №1, на заседании центрального районного суда Новокузнецка. 15 января 2026
Главный врач Новокузнецкой больницы №1 Виталий Херасков, задержанный после смерти девяти детей в роддоме №1, на заседании центрального районного суда Новокузнецка. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Главный врач Новокузнецкой больницы №1 Виталий Херасков, задержанный после смерти девяти детей в роддоме №1, на заседании центрального районного суда Новокузнецка. 15 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская область), 15 янв – РИА Новости. Главный врач Новокузнецкой больницы Виталий Херасков, задержанный после смерти девяти детей в роддоме №1, не признает вины, заявил в суде следователь следственного управления СК РФ.
По словам следователя, предварительно установлено, что с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года сотрудники горбольницы №1 и сотрудники детской клинической больницы имени профессора Малаховского ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности по оказанию медицинских услуг и проведению родоразрешений. В связи с этим "из-за неосторожности каждого из сотрудников" наступила смерть девяти новорожденных.
Проверка в роддоме в Прокопьевске - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке
09:33
"Обвиняемым является Херасков Виталий… Хераскову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность). Допрошенный в качестве обвиняемого Херасков вину в инкриминированном ему обвинении не признал", – сказал следователь, его слова передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следствие настаивает на избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Задержанный главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Появились подробности о задержанном главвраче новокузнецкого роддома
Вчера, 11:12
 
ПроисшествияРоссияНовокузнецкКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала