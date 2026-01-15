https://ria.ru/20260115/niderlandy-2068188379.html
В СМИ раскрыли вероятную причину взрывов в нидерландском Утрехте
Причиной взрывов и последующего пожара в нидерландском Утрехте могла стать утечка газа, передает телерадиокорпорация NOS. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T22:31:00+03:00
2026-01-15T22:31:00+03:00
2026-01-15T22:31:00+03:00
в мире
утрехт (город)
утрехт (город)
в мире, утрехт (город)
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Причиной взрывов и последующего пожара в нидерландском Утрехте могла стать утечка газа, передает телерадиокорпорация NOS.
Представитель службы экстренного реагирования сообщил телеканалу, что причиной ЧП могла стать утечка газа, проводится расследование. По его словам, это не было преднамеренным действием, а скорее несчастным случаем.
Тушение пожара на месте происшествия продолжается, и экстренные службы еще не вошли в здание, где вспыхнул огонь. Подача газа в пострадавшем районе отключена, чтобы предотвратить дальнейшие риски.
Ранее телеканал RTV Utrecht сообщил о двух взрывах и пожаре в центре Утрехта
. По последним данным региональной службы экстренного реагирования, по меньшей мере четыре человека пострадали. На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи и вертолеты. По словам некоторых очевидцев, на месте ЧП чувствуется запах газа. Мэр Утрехта Шарон Дейксма сообщила о значительном ущербе окрестным зданиям от взрывов.