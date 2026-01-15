Рейтинг@Mail.ru
В СМИ раскрыли вероятную причину взрывов в нидерландском Утрехте
22:31 15.01.2026
В СМИ раскрыли вероятную причину взрывов в нидерландском Утрехте
В СМИ раскрыли вероятную причину взрывов в нидерландском Утрехте
Причиной взрывов и последующего пожара в нидерландском Утрехте могла стать утечка газа, передает телерадиокорпорация NOS. РИА Новости, 15.01.2026
В СМИ раскрыли вероятную причину взрывов в нидерландском Утрехте

NOS: причиной взрывов в нидерландском Утрехте могла стать утечка газа

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Причиной взрывов и последующего пожара в нидерландском Утрехте могла стать утечка газа, передает телерадиокорпорация NOS.
Представитель службы экстренного реагирования сообщил телеканалу, что причиной ЧП могла стать утечка газа, проводится расследование. По его словам, это не было преднамеренным действием, а скорее несчастным случаем.
Тушение пожара на месте происшествия продолжается, и экстренные службы еще не вошли в здание, где вспыхнул огонь. Подача газа в пострадавшем районе отключена, чтобы предотвратить дальнейшие риски.
Ранее телеканал RTV Utrecht сообщил о двух взрывах и пожаре в центре Утрехта. По последним данным региональной службы экстренного реагирования, по меньшей мере четыре человека пострадали. На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи и вертолеты. По словам некоторых очевидцев, на месте ЧП чувствуется запах газа. Мэр Утрехта Шарон Дейксма сообщила о значительном ущербе окрестным зданиям от взрывов.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Мэр нидерландского Утрехта сообщила о значительном ущербе после взрывов
