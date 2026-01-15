В СМИ раскрыли вероятную причину взрывов в нидерландском Утрехте

Представитель службы экстренного реагирования сообщил телеканалу, что причиной ЧП могла стать утечка газа, проводится расследование. По его словам, это не было преднамеренным действием, а скорее несчастным случаем.

Тушение пожара на месте происшествия продолжается, и экстренные службы еще не вошли в здание, где вспыхнул огонь. Подача газа в пострадавшем районе отключена, чтобы предотвратить дальнейшие риски.