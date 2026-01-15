Рейтинг@Mail.ru
В нидерландском Утрехте прогремели взрывы
18:39 15.01.2026
В нидерландском Утрехте прогремели взрывы
Два взрыва произошли в центре нидерландского города Утрехт, после чего вспыхнул пожар, один человек пострадал, сообщает в четверг местный телеканал RTV Utrecht.
В нидерландском Утрехте прогремели взрывы

RTV Utrecht: в центре нидерландского Утрехта прогремели 2 взрыва

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Два взрыва произошли в центре нидерландского города Утрехт, после чего вспыхнул пожар, один человек пострадал, сообщает в четверг местный телеканал RTV Utrecht.
По данным пожарной службы Утрехта, в четверг в центре города прозвучали два взрыва, после которых произошел пожар. По меньшей мере один человек получил ранения.
На фотографиях, опубликованных телеканалом, видно, что окна зданий в районе ЧП выбиты, а тротуары завалены обломками. Взрыв был слышен, в частности, в зале заседаний городского совета.
На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи и вертолет. О причинах произошедшего пока не сообщается.
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Двести человек эвакуировали после взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
