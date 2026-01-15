https://ria.ru/20260115/niderlandy-2068153056.html
В нидерландском Утрехте прогремели взрывы
Два взрыва произошли в центре нидерландского города Утрехт, после чего вспыхнул пожар, один человек пострадал, сообщает в четверг местный телеканал RTV Utrecht. РИА Новости, 15.01.2026
ГААГА, 15 янв - РИА Новости.
Два взрыва произошли в центре нидерландского города Утрехт, после чего вспыхнул пожар, один человек пострадал, сообщает в четверг местный телеканал RTV Utrecht
.
По данным пожарной службы Утрехта
, в четверг в центре города прозвучали два взрыва, после которых произошел пожар. По меньшей мере один человек получил ранения.
На фотографиях, опубликованных телеканалом, видно, что окна зданий в районе ЧП выбиты, а тротуары завалены обломками. Взрыв был слышен, в частности, в зале заседаний городского совета.
На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи и вертолет. О причинах произошедшего пока не сообщается.