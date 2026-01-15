Рейтинг@Mail.ru
08:53 15.01.2026
В Нидерландах считают запугивание Дании со стороны США контрпродуктивным
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
удары сша по венесуэле
В Нидерландах считают запугивание Дании со стороны США контрпродуктивным

Вибрен ван Хага: США могут захватить Гренландию вопреки всем законам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
ГААГА, 15 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Запугивание Дании со стороны Соединенных Штатов контрпродуктивно, однако, если США захотят, они смогут захватить Гренландию вопреки всем законам, правилам и нормам, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил основатель нидерландской правоконсервативной партии BVNL, бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага.
«

"Мы не должны вмешиваться в существующие границы и установленные права. Следует попытаться работать вместе, вместо того чтобы, знаете ли, чуть ли не развязывать войну. Моя партия, BVNL, выступает за либеральную экономику, и мы против любых конфликтов или войн. Если у вас немного больше власти, это не значит, что вы должны запугивать Данию: я думаю, это контрпродуктивно", - сказал ван Хага, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.

Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Аннексия Гренландии" стал первой подобной инициативой США за почти 130 лет
08:27
Политик не исключил эскалации в регионе в том случае, если США пойдут на военный захват острова.
«

"Конечно, США - сверхдержава, и если они захотят, то они могут захватить Гренландию вопреки всем цивилизованным законам, правилам и нормам. Но сам факт того, что вы сильнее, не означает, что вы должны использовать свою власть таким образом", - считает собеседник агентства.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп отверг вопрос о готовности захватить Гренландию силой
Вчера, 23:44
 
Заголовок открываемого материала