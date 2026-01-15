В Нидерландах считают запугивание Дании со стороны США контрпродуктивным

«

"Мы не должны вмешиваться в существующие границы и установленные права. Следует попытаться работать вместе, вместо того чтобы, знаете ли, чуть ли не развязывать войну. Моя партия, BVNL, выступает за либеральную экономику, и мы против любых конфликтов или войн. Если у вас немного больше власти, это не значит, что вы должны запугивать Данию: я думаю, это контрпродуктивно", - сказал ван Хага, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.