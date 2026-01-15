Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Нидерландов поддержал встречу США, Гренландии и Дании - РИА Новости, 15.01.2026
00:53 15.01.2026
Глава МИД Нидерландов поддержал встречу США, Гренландии и Дании
Глава МИД Нидерландов поддержал встречу США, Гренландии и Дании - РИА Новости, 15.01.2026
Глава МИД Нидерландов поддержал встречу США, Гренландии и Дании
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что поддерживает встречу США, Гренландии и Дании, отметив, что проблемы безопасности и стабильности в Арктике должны РИА Новости, 15.01.2026
в мире, сша, гренландия, дания, ларс лёкке расмуссен, марко рубио, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, США, Гренландия, Дания, Ларс Лёкке Расмуссен, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Глава МИД Нидерландов поддержал встречу США, Гренландии и Дании

Глава МИД Нидерландов: безопасность в Арктике должна обсуждаться в рамках НАТО

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneДатские военнослужащие во время учения в Гренландии
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии. Архивное фото
ГААГА, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что поддерживает встречу США, Гренландии и Дании, отметив, что проблемы безопасности и стабильности в Арктике должны обсуждаться в рамках НАТО.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме заявил, что ему и его коллеге - главе МИД Гренландии Вивиану Моцфельдту - не удалось изменить позицию США по вопросу острова. Он также сообщил, что Дания и США решили создать группу высокого уровня для проработки мер по реагированию на обеспокоенность США в связи с безопасностью Гренландии.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Глава МИД Дании рассказал, что было на встрече с Гренландией и США
Вчера, 22:00
"Хорошо, что Дания, Гренландия и США смогли обсудить проблемы безопасности и пути их решения. Мы приветствуем и поддерживаем продолжение дискуссий в рабочей группе высокого уровня...Также важно, чтобы проблемы безопасности и стабильности в Арктике обсуждались в рамках НАТО, и чтобы союзники работали вместе для обеспечения безопасности Арктики", - написал ван Вил в Х.
Ранее глава МИД Нидерландов заявил, что решение о будущем Гренландии должны принимать сам остров и Дания, а Нидерланды поддерживают их в этом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
У США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна, заявил Трамп
Вчера, 23:41
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Нидерландах рассказали, кто должен принимать решение о будущем Гренландии
6 января, 13:09
 
