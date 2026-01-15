В Москве ликвидируют последствия снегопада

"Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега. Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Непрерывно выполняются работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети, в дневное время - и с дворовых территорий. Приступили к вывозу снега с мест временного складирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.