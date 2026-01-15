Рейтинг@Mail.ru
В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:38 15.01.2026 (обновлено: 11:39 16.01.2026)
https://ria.ru/20260115/moskva-2068265660.html
В Москве ликвидируют последствия снегопада
В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 16.01.2026
В Москве ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-15T11:38:00+03:00
2026-01-16T11:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151394/53/1513945342_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_02a1c5a0667bc80248677b7e36395689.jpg
https://realty.ria.ru/20260115/snegopad-2067898913.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151394/53/1513945342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_942ae16caf55765a2c0b48b2c7e7fe33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новый год
В Москве ликвидируют последствия снегопада

В Москве ликвидировали последствия сильного снегопада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега. Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Непрерывно выполняются работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети, в дневное время - и с дворовых территорий. Приступили к вывозу снега с мест временного складирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини погрузчики, самосвалы.
"Работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - добавляется в сообщении.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег с трамвайных путей во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Эксперт: Москве удалось избежать транспортного коллапса после снегопада
Вчера, 06:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала