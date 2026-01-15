https://ria.ru/20260115/moskva-2068265660.html
В Москве ликвидируют последствия снегопада
В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 16.01.2026
В Москве ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-15T11:38:00+03:00
2026-01-15T11:38:00+03:00
2026-01-16T11:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151394/53/1513945342_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_02a1c5a0667bc80248677b7e36395689.jpg
https://realty.ria.ru/20260115/snegopad-2067898913.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151394/53/1513945342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_942ae16caf55765a2c0b48b2c7e7fe33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новый год
В Москве ликвидируют последствия снегопада
В Москве ликвидировали последствия сильного снегопада
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега. Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Непрерывно выполняются работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети, в дневное время - и с дворовых территорий. Приступили к вывозу снега с мест временного складирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В работах задействованы почти 5 тысяч единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, мини погрузчики, самосвалы.
"Работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - добавляется в сообщении.