Телефонные мошенники стали меньше звонить россиянам на январских праздниках

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Телефонные мошенники заметно снизили свою активность в новогодние праздники 2026 года – так, в первую неделю каникул число навязчивых и потенциально опасных звонков россиянам упало в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в "Билайне".

"В первые дни нового года активность мошенников и спамеров снизилась почти вдвое по сравнению с последними днями прошлого - с 11,2 миллиона до 6,3 миллиона звонков", - говорится в сообщении группы быстрого реагирования оператора связи.

По информации специалистов, в годовом выражении количество навязчивых и потенциально опасных звонков также снизилось. "В первую неделю 2026 года абоненты получили в 2,5 раза меньше таких вызовов, чем за аналогичный период 2025 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего за длинные выходные антифрод-система оператора распознала 25,6 миллиона вызовов от мошенников и спамеров, 4,2 миллиона из них были заблокированы.

Чаще всего злоумышленники звонили жителям Центрального региона страны, Москвы и Юга России. При этом в 60% случаев аферисты отдавали предпочтение мужчинам.

Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.