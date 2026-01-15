https://ria.ru/20260115/moshenniki-2068004518.html
Телефонные мошенники стали меньше звонить россиянам на январских праздниках
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Телефонные мошенники заметно снизили свою активность в новогодние праздники 2026 года – так, в первую неделю каникул число навязчивых и потенциально опасных звонков россиянам упало в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в "Билайне".
"В первые дни нового года активность мошенников и спамеров снизилась почти вдвое по сравнению с последними днями прошлого - с 11,2 миллиона до 6,3 миллиона звонков", - говорится в сообщении группы быстрого реагирования оператора связи.
По информации специалистов, в годовом выражении количество навязчивых и потенциально опасных звонков также снизилось. "В первую неделю 2026 года абоненты получили в 2,5 раза меньше таких вызовов, чем за аналогичный период 2025 года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего за длинные выходные антифрод-система оператора распознала 25,6 миллиона вызовов от мошенников и спамеров, 4,2 миллиона из них были заблокированы.
Чаще всего злоумышленники звонили жителям Центрального региона страны, Москвы и Юга России. При этом в 60% случаев аферисты отдавали предпочтение мужчинам.
Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.
Кроме того, в декабре правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер по защите от кибермошенников. Он включает 20 мер, в том числе требования к восстановлению доступа к "Госуслугам", введение детских сим-карт и ограничения на количество банковских карт.