Мошенники пугают россиян подозрительной активностью из Киева на Госуслугах

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Аферисты стали писать россиянам электронные письма от имени Госуслуг и сообщать о якобы подозрительной активности из Киева в учетной записи, чтобы заполучить код для входа в личный кабинет на портале, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники отправляют жертве на электронную почту письмо, в котором предупреждают о якобы подозрительной активности в учетной записи на Госуслугах с геопозицией в Киеве
.
Человека просят срочно принять меры, если он не заходил в аккаунт на портале из этого места, и предлагают позвонить по номеру телефона якобы в поддержку. Под предлогом восстановления доступа в аккаунт мошенник просит назвать код из смс.
После того как жертва называет код, аферист получает доступ к ее личному кабинету на портале. При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.