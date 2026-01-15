Рейтинг@Mail.ru
Мошенники пугают россиян подозрительной активностью из Киева на Госуслугах - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/moshenniki-2067948478.html
Мошенники пугают россиян подозрительной активностью из Киева на Госуслугах
Мошенники пугают россиян подозрительной активностью из Киева на Госуслугах - РИА Новости, 15.01.2026
Мошенники пугают россиян подозрительной активностью из Киева на Госуслугах
Аферисты стали писать россиянам электронные письма от имени Госуслуг и сообщать о якобы подозрительной активности из Киева в учетной записи, чтобы заполучить... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T02:29:00+03:00
2026-01-15T02:29:00+03:00
общество
киев
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20260114/moshenniki-2067894266.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, киев, мошенники, мошенничество
Общество, Киев, мошенники, Мошенничество
Мошенники пугают россиян подозрительной активностью из Киева на Госуслугах

РИА Новости: мошенники стали писать россиянам письма от имени Госуслуг

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Аферисты стали писать россиянам электронные письма от имени Госуслуг и сообщать о якобы подозрительной активности из Киева в учетной записи, чтобы заполучить код для входа в личный кабинет на портале, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники отправляют жертве на электронную почту письмо, в котором предупреждают о якобы подозрительной активности в учетной записи на Госуслугах с геопозицией в Киеве.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Москве мошенники обманули пенсионерку на более чем 20 миллионов рублей
Вчера, 18:32
Человека просят срочно принять меры, если он не заходил в аккаунт на портале из этого места, и предлагают позвонить по номеру телефона якобы в поддержку. Под предлогом восстановления доступа в аккаунт мошенник просит назвать код из смс.
После того как жертва называет код, аферист получает доступ к ее личному кабинету на портале. При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоКиевмошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала