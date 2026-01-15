Рейтинг@Mail.ru
Правительство рассмотрит дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками
15:01 15.01.2026 (обновлено: 17:56 15.01.2026)
Правительство рассмотрит дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками
Правительство рассмотрит дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками - РИА Новости, 15.01.2026
Правительство рассмотрит дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками
Правительство изучит новые меры для борьбы с мошенниками, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.01.2026
Мишустин: кабмин рассмотрит дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками

Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. 15 января 2026
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. 15 января 2026
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров. 15 января 2026
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Правительство изучит новые меры для борьбы с мошенниками, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В дополнение <...> рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу", — сказал он на заседании кабмина.
Второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября.
"Борьба с кибер- и телефонным мошенничеством — это общая задача государства и бизнеса. Только совместными усилиями можно существенно сократить возможности преступников обманывать людей", — подчеркнул Мишустин.
11 февраля 2025, 13:50
В конце 2025 года правительство внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите от онлайн- и телефонных мошенников. Среди них — запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках инициативы прорабатываются новые способы восстановления доступа к "Госуслугам", в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Планируются ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
