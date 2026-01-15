Правительство рассмотрит дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Правительство изучит новые меры для борьбы с мошенниками, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В дополнение <...> рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу", — сказал он на заседании кабмина.
Второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября.
"Борьба с кибер- и телефонным мошенничеством — это общая задача государства и бизнеса. Только совместными усилиями можно существенно сократить возможности преступников обманывать людей", — подчеркнул Мишустин.
В конце 2025 года правительство внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите от онлайн- и телефонных мошенников. Среди них — запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках инициативы прорабатываются новые способы восстановления доступа к "Госуслугам", в том числе с помощью биометрии или путем личного обращения в МФЦ. Планируются ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.
