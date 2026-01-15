Правительство рассмотрит дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками

"В дополнение <...> рассмотрим еще ряд изменений в правовую базу", — сказал он на заседании кабмина.

"Борьба с кибер- и телефонным мошенничеством — это общая задача государства и бизнеса. Только совместными усилиями можно существенно сократить возможности преступников обманывать людей", — подчеркнул Мишустин.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.