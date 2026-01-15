Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина.
"В конце прошлого года в Государственную думу был внесен законопроект, направленный на повышение защищенности граждан от злоумышленников, которые используют цифровые технологии. В него, напомню, вошло порядка 20 инициатив... Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября", - сказал Мишустин.
В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди них - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии, при личном обращении в МФЦ. А также вводятся ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков.