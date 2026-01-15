Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков.