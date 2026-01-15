Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 15.01.2026 (обновлено: 15:16 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/mishustin-2068071490.html
Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества
Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества - РИА Новости, 15.01.2026
Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества
Второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T14:56:00+03:00
2026-01-15T15:16:00+03:00
михаил мишустин
россия
кибермошенничество
мошенничество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068074032_0:359:3003:2048_1920x0_80_0_0_c16ad7958582410d758fb7b6b741a163.jpg
https://ria.ru/20260103/mishustin-2066148427.html
https://ria.ru/20260115/litsenziya-2067978798.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068074032_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2e083caa82516752b9b002cfb7b18156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, россия, кибермошенничество, мошенничество, госдума рф
Михаил Мишустин, Россия, кибермошенничество, Мошенничество, Госдума РФ
Мишустин рассказал о мерах против кибермошенничества

Мишустин: второй пакет мер против кибермошенников вступит в силу с сентября

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенников должен вступить в силу с сентября, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на заседании кабмина.
"В конце прошлого года в Государственную думу был внесен законопроект, направленный на повышение защищенности граждан от злоумышленников, которые используют цифровые технологии. В него, напомню, вошло порядка 20 инициатив... Предполагается, что нововведения вступят в силу с сентября", - сказал Мишустин.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Ведомства разработают документ, ускоряющий борьбу с кибермошенничеством
3 января, 10:08
В конце 2025 года правительство РФ внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников. Среди них - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", в том числе с помощью биометрии, при личном обращении в МФЦ. А также вводятся ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября они смогут отказаться от спам-звонков.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота
09:17
 
Михаил МишустинРоссиякибермошенничествоМошенничествоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала